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Adaylar, 2018 KPSS GY GK sorularını değerlendiriyor

2018 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav oturumları tamamlandı.
22 Temmuz 2018 00:30
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Adaylar, 2018 KPSS GY GK sorularını değerlendiriyor

Sonuçları iki yıl boyunca geçerli olacak olan 2018 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav oturumları tamamlandı.

Saat 10:15'te başlayan sınav 130 dakika sürdü.

Bu sınav sonuçlarıyla adaylar 2020 yılında yapılacak KPSS'ye kadar tüm memur, sözleşmeli personel ve işçi alımlarına başvurabilecekler.

Sınava giren adayların memurlar.net forumundaki değerlendirmelerini görmek ve bu paylaşımlara katılmak için tıklayınız.
Memurlar.Net
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