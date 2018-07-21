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Türkiye'nin iade talebi üzerine, Akın İpek gözaltına alındı
TRT Haber'in haberine göre Akın İpek gözaltına alındı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ firarisi Akın İpek'in gözaltına alındığını açıkladı.
İngiltere mahkemesi, Londra'da yaşayan FETÖ'cü Akın İpek'in pasaportuna el koyarken evi dışında konaklamasını da yasaklamıştı.
FETÖ'cü Akın İpek gözaltında
Mahkeme bu kararı Türkiye'nin iade talebiyle aldı. Bu kez de İngiltere İçişleri Bakanlığı harekete geçti, İpek'in gözaltına alındığını açıkladı.
İngiliz Mahkemesi, Türkiye'nin talebini 26 Haziran'da incelemeye başladı. Firari İpek, polis nezaretinde mahkemeye götürüldü. Mahkeme firari FETÖ'cüyü 50 bin sterlin kefaletle serbest bıraktı.
Pasaportuna el konuldu
Ancak yurt dışına kaçmaması için pasaportuna el koydu. Firari İpek'in geceleri evi dışında konaklamasını yasaklayan mahkeme, cep telefonunu 24 saat açık tutmasını da zorunlu tuttu.
İade duruşması Eylül'de
Firari FETÖ'cünün iade edilip edilmeyeceğine ise, Eylül'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada karar verilecek. İngiltere'de iade talepleri Dışişleri Bakanının onayı ile mahkemeye sevk ediliyor.
Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde karar yine Dışişleri Bakanının onayı ile uygulanıyor.
Kaynak: TRT Haber
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