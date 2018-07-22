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Firari FETÖ'cü savcı Adnan Oktar'a kalkan olmuş

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasını kapatmaya çalışan, eski Ankara Başsavcıvekili, firari FETÖ'cü Şadan Sakınan'ın, Adnan Oktar'la ilgili şikayetleri işleme koymadığı ortaya çıktı.
22 Temmuz 2018 06:20
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Firari FETÖ'cü savcı Adnan Oktar'a kalkan olmuş

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon devam ederken, grubu yıllarca soruşturmalardan koruyan yargıdaki FETÖ elemanlarının kimlikleri de deşifre olmaya başladı. FETÖ'nün yargıdaki önemli isimlerinden biri olan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili firari Şadan Sakınan'ın, Oktar'la ilgili suç duyurularını işleme koymadığı belirlendi. Bylock kullanıcısı ve aynı zamanda firari olan Sakınan hakkında, 2010 KPSS sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma dosyasını kapatmaya çalıştığı gerekçesiyle 36 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

KUMPAS BAĞLANTISI

Oktar grubu hakkındaki şikayetlerden biri de Ergenekon mağdurlarından Serkan Öztürk'e aitti. Öztürk'ün Ankara'daki ofisinde 2009'da arama yapılmış ve Öztürk sözde 'İrticayla Mücadele Eylem Planı'nın fotokopisi bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Öztürk, Şadan Sakınan'a verdiği ifadede, 'kedicik' diye isimlendirilen kadınlar tarafından kumpas kurulduğunu anlatmıştı. Yargıdaki FETÖ yuvalanması Oktar hakkında işlem yapılmasına izin vermedi. Sakınan, Oktar grubuyla ilgili şikayet dilekçelerini işleme koymadı.

Örgütün yargıdaki kilit ismi

Savcı Şadan Sakınan, FETÖ'nün yargıdaki kritik isimlerinden biri. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği yaparken ihraç edilen ve halen firari durumda olan Sakınan'ın aynı zamanda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Firari Sakınan'ın mal varlığındaki artış da dikkat çekmişti. Açıklanamayacak türden gelir artışıyla ilgilide mal varlığında orantısız artış nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Şadan Sakınan her yerde aranıyor.

Ünlü işadamı da cinsel saldırıya katılmış

Adnan Oktar grubunda küçük kızlara tecavüze katılan isimler arasında, tutuklanan işadamı Rasim Coşkun Varlıbaş'ın olduğu belirlendi.

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklanan şüpheliler arasında yer alan Varlıbaş İnşaat Danışmanlık'ın sahibi işadamı Rasim Coşkun Varlıbaş'ın küçük kızlara toplu tecavüze katıldığı belirlendi. Dosyada Varlıbaş'ın örgüt üyesi kardeş grubu içerisinde yer aldığı, inşaat ve internetten satış işleriyle örgüte kaynak sağlayan örgüt üyesi olduğu anlatıldı. Müşteki Hanife Alkan 17 yaşında olduğu dönemde Mustafa Umut Işık tarafından örgüte ait evlere götürüldüğünü, kendisine tecavüz edildiğini, bunlardan birinin Varlıbaş olduğunu söyledi.

KIZ ÇOCUKLARINI ALIKOYDU

Ümit Kuruca adlı tanık da Coşkun Varlıbaş ve Levent Denizoğlu'nun 9-10 yaşlarında olan S.V. isimli kız çocuğunu Adnan Oktar'a getirdiklerini anlattı.

'Turnike'nin şifresi: 'Biz de tatlı yiyecek miyiz'

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma dosyasında örgütün Rusya sorumlusunun şüpheli Yasin Göker olduğu belirtildi. Yasin Göker'in bir başka örgüt üyesi ile yaptığı görüşmenin tapesine de yer verildi. Söz konusu tapede Göker, diğer örgüt üyesine, "Biz de tatlı yiyecek miyiz" diye soruyor. Müşteki ifadelerine göre bu ifade ile konuşmada adı geçen kızın toplu tecavüz anlamına gelen turnikeye sokulup sokulmayacağı soruluyor.

Hilal YILDIRIM
Akşam
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