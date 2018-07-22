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FETÖ borsasına 5 tutuklama
Bursa'da FETÖ'den tutuklanan bazı iş adamlarını para karşılığında tahliye ettirmeye çalışan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Bursa ve çevre illerde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda tutuklanan bazı iş adamlarını para karşılığında tahliye ettirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
PARA KARŞILIĞINDA TAHLİYE!
Bazı kişilerin Bursa ve çevresindeki illerde FETÖ'den tutuklu bulunan iş adamlarının aileleriyle ya da kendileriyle irtibata geçtikleri, onları para karşılığında tahliye ettirebileceklerini söyledikleri ve iş adamlarından para aldığı tespit edilen E.E.Ç'nin aralarında bulunduğu 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamladı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. E.E.Ç'nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor..
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