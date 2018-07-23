1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İpek ve 20 hain subay kapana sıkıştı

FETÖ'nün finansörlerinden kaçak Akın İpek'in İngiltere'de tutuklanma kararını İçişleri Bakanlığı'nın direktifiyle Londra polisi gerçekleştirdi. İpek'in pasaportuna da el konulmuş durumda. AKŞAM'ın İngiltere'den elde edindiği bilgilere göre Türkiye, FETÖ'cüler hakkında bakanlıkları, istihbarat birimlerini ve emniyet birimlerini bilgilendirdi.
23 Temmuz 2018 07:30
Yazdır
İpek ve 20 hain subay kapana sıkıştı

FETÖ'nün finansörlerinden kaçak Akın İpek'in İngiltere'de tutuklanma kararını İçişleri Bakanlığı'nın direktifiyle Londra polisi gerçekleştirdi. İpek'in pasaportuna da el konulmuş durumda. AKŞAM'ın İngiltere'den elde edindiği bilgilere göre Türkiye, FETÖ'cüler hakkında bakanlıkları, istihbarat birimlerini ve emniyet birimlerini bilgilendirdi. Başkan Erdoğan da mayıs ayında İngiltere'ye yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Theresa May'e proje terör örgütü FETÖ'nün gerçek yüzünü ve İpek'in örgüt içerisindeki konumunu anlattı. Erdoğan, May'den İngiltere'de saklanan FETÖ'cülerin iadesini istedi. Erdoğan'ın verdiği bilgiler May ve İngiliz yetkilileri ikna etti. Erdoğan'ın bu isimlerin Türkiye'ye iadesi konusundaki çabalarının da ardından ilk kez Avrupa'da bir ülke Türkiye'nin taleplerini göz önünde bulundurarak FETÖ'nün finansörlerinden Akın İpek'i tutuklama ve mahkeme önüne çıkarma kararı aldı.

En çok kaçak ingiltere'de

İpek'in tutuklanıp Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin talep bir süredir Londra'da Westminister Sulh Ceza Mahkemesi'nin önünde duruyor. Mahkeme İpek'in duruşmasını eylül ayında görecek. Diğer yandan AKŞAM'a konuşan kaynaklar İngiltere'nin yalnız Akın İpek değil, NATO'da görev yapıp hain darbe döneminde İngiltere'ye sığınan 20 kadar kaçak FETÖ'cü subaya ilişkin de bir çalışma yürüttükleri bilgisini verdiler. İstihbarı bilgilere göre en çok kaçak işadamı İngiltere'de yaşıyor.

'Kefalet' olasılığı düşük

Kaynaklara göre İpek'in kefaletle serbest bırakılma olasılığı son derece zayıf olarak değerlendiriliyor. Nitekim her ne kadar hükümet içinde FETÖ'cülerin Türkiye'ye iade edilmesine karşı çıkan çok sayıda isim olmasına karşın emniyet ve istihbarat birimleri bu isimlerin Türkiye'ye iade edilmesi noktasında ikna olmaya çok yaklaşmış durumdalar.

Emre ÖZTÜRK
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,616 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ünlü pastaneci ve turizmci FETÖ'den tutuklandı
22 Temmuz 2018 21:05		 Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit
22 Temmuz 2018 18:18
Hakkari'de 30 bölge, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
22 Temmuz 2018 17:24		 Suriye sınırında iki terörist teslim oldu
22 Temmuz 2018 17:12
Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
22 Temmuz 2018 13:38		 DEAŞ üyesi Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
22 Temmuz 2018 13:08
Darbeci pilot cezaevinde de faaliyetlerine devam etti
22 Temmuz 2018 12:33		 Askeri Casusluk davası hakimine FETÖ'den 15 yıl hapis istemi
22 Temmuz 2018 11:40
FETÖ borsasına 5 tutuklama
22 Temmuz 2018 10:15		 Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı
22 Temmuz 2018 09:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni sistemde, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi yer almamalıydı
İyi Partililer %18 oy nasıl %10'a düştü diye sorunca kriz çıktı
Yök'ten TBMM'ye 'ihraç' itirazı
'Sayın Bakan öğretmenlerle ilgili bu önerileri fırsata çevirmelidir'
Gençlere ayda bin 950 TL harçlık verilecek
Bedelli askerlik için kritik gün bügün
Sabaha kardış 2 deprem korkuttu
İşi olmayan kalmayacak
İpek ve 20 hain subay kapana sıkıştı
Devlette çalışan doktora 200 bin TL'ye kadar maaş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Eymir gölü 2
AK PARTİ 1
yeğen 3
maskov87 1
iyi parti ile değil hdp ile ittifak yapmalıydık 1
yahudi ulus devleti yasası 1
fikir çatışması 1
tesel-ya 1
ulaşgkc 3
hayat 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Ünivesitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Harran Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Iğdır Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam