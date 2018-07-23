Balıkesir'de eski astsubay FETÖ'den tutuklandı

703 SAYILI KHK İLE 4 VE 11 NOLU CBK'LARDA YER ALAN KURUM İÇİ UZMANLIK MADDELERİ Hem 703 sayılı KHK'da hem de 4 ve 11 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde kurum içi uzmanlığa geçişe dair bazı düzenlemelere yer verildi.