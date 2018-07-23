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Balıkesir'de eski astsubay FETÖ'den tutuklandı
Edremit ilçesinde örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski astsubay tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski astsubay tutuklandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranma kaydı olan ve açığa alınan astsubay R.Z. Edremit TEM Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından İzmir'e gönderilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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