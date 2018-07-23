|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
'Hudut kartalları', FETÖ şüphelilerini sınırda yakaladı
Edirne'de hudut askerleri, 4 FETÖ şüphelisini Yunanistan sınırında gözaltına aldı
Edirne'de hudut askerleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2'si eski öğretmen 4 şüpheliyi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.
"Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 4 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.
Yunanistan'a kaçma girişimindeki şüphelilerin, FETÖ üyeliğinden aranan İ.A, Ç.B, T.B ve M.A. oldukları belirlendi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya teslim edildi
Bu haber 1,541 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI