Kars'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgütle iltisak ve irtibatı bulunan şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kars Merkezli, İstanbul ve Ankara illerinde Terör örgütünün elemanlarının yakalanmamak amacıyla gizlendikleri gaybubet evlerine yapılan planlı ve eş zamanlı operasyonlar neticesinde 2 kişi, sahte kimlik ve toplam 120 bin lira

para ile yakalandı. Kars Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca yine genişletilen soruşturmalar sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatı olduğu değerlendirilen 3 kişi daha gözaltına alındı. Haklarında yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız, demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.