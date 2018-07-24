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TRT, Cumhurbaşkanlığı ile ilgilendirildi
Resmi Gazetede yayımlanan 2018/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, TRT Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ilgilendirildi
Resmi Gazetede yayımlanan 2018/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, TRT Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ilgilendirildi.
Cumhurbaşkanlığından:
GENELGE
Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların; ekli listede gösterildiği şekilde, karşılarında belirtilen bakanlıklarla ilgilendirilmesi, 27/4/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 19/A maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu--------- Kültür ve Turizm Bakanlığı
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu -----Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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