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14 nolu CBK ile vergi dairesi müdürlüklerinde düzenleme

Resmi Gazetede yayımlanan İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Gelir İdaresi Başkanlığı teşkilatında düzenleme yapıldı
24 Temmuz 2018 08:48
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14 nolu CBK ile vergi dairesi müdürlüklerinde düzenleme

Gelir İdaresi Başkanlığının teşkilatı, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle (CBK) kurulmuştu.

Kararnamenin 152. maddesi şu şekildeydi:

"Madde 152 - (1) Başkanlığın taşra teşkilatı, doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde bu Bölümde Vergi Dairesi Başkanlığı ve Vergi Dairesi Başkanına verilen görev ve yetkileri haiz vergi dairesi müdürlüklerinden oluşur. Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(2) Vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi dairesi müdürlükleri ile şubeler kurulmasına ve bunların faaliyete geçirilmesine ilişkin usul ve esaslarla; aynı il sınırları içinde kalmak kaydıyla mükelleflerin, işyeri ve kanuni merkezlerine bağlı kalınmaksızın belirlenecek ölçütlere göre hangi vergi dairesi müdürlüğü veya başkanlığına bağlı olacağını belirlemeye Bakan yetkilidir. Bakan bu yetkisini, madde hükmünde yer alan sınırlamalara bağlı kalmaksızın vergi uygulamaları bakımından gerekli gördüğü hallerde mükelleflerin bağlı olacağı vergi dairesi müdürlüğü veya vergi dairesi başkanlığını belirlemek ve bu belirlemeye bağlı olarak bu dairelerin yetki alanını yeniden oluşturmak şeklinde de kullanabilir"

24 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve İletişim Başkanlığı Teşkilatını düzenleyen 14 nolu CBK ile 4 nolu CBK'nın Gelir İdaresi Başkanlığının teşkilatını düzenleyen 12. bölümün sonuna şu geçici madde eklenmiştir:

"a) Onikinci Bölümünün sonuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 152 nci maddesine göre vergi dairesi başkanlığı kurulmayan illerde vergi dairesi başkanlığı ya da vergi dairesi başkanlığı görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi müdürlükleri kuruluncaya kadar, gelir müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, takdir komisyonları ile mal müdürlüğü bünyesindeki bağlı vergi daireleri, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 244 üncü maddesi çerçevesinde defterdarlık birimi olarak faaliyetlerine devam eder ve buralarda çalışan Başkanlık personeli fiilen görev yaptıkları bu birimlerde görevlendirilmiş sayılır. Bu birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları; değişiklik yapılmadığı sürece 15/7/2018 tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre devam eder."

DEĞERLENDİRME

Yapılan yeni düzenlemeye göre, Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan illerde, vergi daireleri defterdarlık birimi olarak faaliyetine devam edecektir.

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