PTT, yurtiçinde ve dışında şirket kurabilecek

24 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 14 nolu CBK ile PTT'nin teşkilatını düzenleyen 4 nolu CBK'nın ilgili maddelerine ekleme yapıldı.

Yapılan düzenleme şu şekildedir:

c) 386 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(3) PTT'nin yurt içinde ve yurt dışında şirket kurma veya kurulu bulunan şirketlere ortak olmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

(4) PTT, uluslararası birlik ve kuruluşların çalışmalarında, işletmeci olarak posta sektörünü temsil etmeye ve protokol yapmaya yetkilidir."

DEĞERLENDİRME,

Yeni eklenen maddelere göre, PTT'ye yurt içinde ve yurt dışında yeni şirket kurma imkanı getirilmiştir. Ancak bu konudaki usul ve esasları Cumhurbaşkanı belirleyecektir.