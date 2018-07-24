Basın Yayındaki uzman yardımcıları, İletişim Başkanlığına atanabilecek

24 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 14 nolu CBK'ya göre, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Uzman yardımcısı olarak görev yapanlar, İletişim Başkanlığına uzman yardımcısı olarak atanabilecek...

Diğer taraftan kamu kurumlarında müfettiş, uzman, denetçi olarak çalışanlar da talepleri halinde İletişim Başkanlığındaki İletişim Uzmanı kadrolarına atanabilecek.

İşte 14 nolu CBK'da yer alan düzenleme

Uzman ataması

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılanlar ile aynı kanunun ek 41 inci maddesine göre istihdam edilen uzmanlar talepleri halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde İletişim Uzmanı olarak atanabilirler. Mülga Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak görev yapanlar, talepleri halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde İletişim Uzman Yardımcısı olarak atanabilirler.