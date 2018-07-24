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FETÖ'den yargılanan iş adamının mal varlığına el konuldu

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan iş adamının mal varlığına tedbiren el konulması kararlaştırıldı
24 Temmuz 2018 13:57
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FETÖ'den yargılanan iş adamının mal varlığına el konuldu

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık müteahhit A.D. ile avukatları hazır bulundu.

Savcı, mütalaasında, sanık A.D'nin, FETÖ'nün sohbetlerine katıldığı, örgüt elebaşının 25 Aralık 2013'teki çağrısı üzerine kendisi ve eşi adına Bank Asyaya hesap açarak yüklü miktarda para yatırdığı, şirketine ait hesapta mevduat artırımı yaptığı, KHK ile kapatılan Özel Kılıçaslan Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği üyesi olduğu, tanık beyanları ve FETÖ üyeleri ile ABD'ye gidip örgüt elebaşını ziyaret ettiği iddiasıyla cezalandırılması ve mal varlığına el konulmasını talep etti.

Yurt dışına iş görüşmeleri nedeniyle gittiğini öne süren sanık A.D. ise hakkındaki iddiaları reddederek tahliyesi ve beraatini istedi.

Sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için mahkeme heyetinden süre talep etti.

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla sanık A.D'nin tahliyesine karar verdi.

Yine oy çokluğuyla sanığın mal varlığına tedbiren el konulmasını kararlaştıran heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.
Anadolu Ajansı
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