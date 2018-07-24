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FETÖ'cü emniyet müdürünün müebbet hapsine onay

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ile beraber hareket ettiği ve emrindeki polislere de darbecilere karşı direnmeme talimatı verdiği gerekçesiyle eski Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu'na verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı
24 Temmuz 2018 17:16
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FETÖ'cü emniyet müdürünün müebbet hapsine onay

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ile beraber hareket ettiği ve emrindeki polislere darbecilere karşı direnmeme talimatı verdiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu'nun cezası onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında emrindeki polislere darbecilere karşı direnmeme talimatı ilettiği gerekçesiyle eski Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu'na verilen ağırlaştırılmış müebbet, eski başkomiser Halil İbrahim Alan'a verilen müebbet ve eski polis Erdoğan Ekiz'e verilen beraat kararına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesinin kararında, sanık Zafer Kuloğlu'nun suç tarihinde 4. sınıf emniyet müdürü ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdür yardımcısı olarak Başakşehir 1. Kısımda bulunan polis merkezinde görevli olduğu, sanık Halil İbrahim Alan'ın da aynı yerde komiser, sanık Erdoğan Ekiz'in ise başpolis memuru olduğu anlatıldı.

Çoğunluğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir kısım askerlerin darbe girişimini başlatmasından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüm personeli kapsayacak şekilde herkesin görev yerine ivedilikle dönmesi, görev yerinden ayrılmaması ve silahını teslim etmeyerek direnilmesi hususunda açık emirler verdiği belirtilen kararda, bu açık emirlere rağmen sanıklar Zafer Kuloğlu ve Halil İbrahim Alan'ın karakolda bulunan polis memurlarını toplayarak "Askeri kalkışma oldu, polis merkezine gelinmesi halinde sonuna kadar müzakere edilecek, müdahalede bulunulmayacak ve polis merkezi içerisinden kesinlikle çıkılmayacak." şeklinde talimat verdikleri aktarıldı.

Kararda, sanıkların ayrıca il emniyet müdürlüğünden gelen "Kimse silahını teslim etmeyecek, silahları almaya gelenlere misliyle karşılık verilecek, destek için gelen halktan yardım alınacak." şeklindeki talimatları emri altındaki polislerle paylaşmadıkları, karakola gelen yolları araçlarla kapatmaya çalışan vatandaşlara da gerek olmadığını söyleyerek karakol önünden uzaklaştırmaya çalıştıkları kaydedildi.

Sanık Zafer Kuloğlu'nun darbe kalkışması gecesi eski emniyet müdürü olan ve darbeci askerlerin tankı içinde yakalanan Mithat Aynacı ile telefon görüşmelerinin bulunduğu ve sanığın ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen kararda, Kuloğlu'nun STV grubunun Digitürk platformundan çıkarılması neticesinde Digitürk aboneliğini iptal ettirdiği belirtildi.

Diğer sanık Halil İbrahim Alan'ın da kendi beyanına göre 2009 yılına kadar FETÖ/PDY terör örgütünün dini görünümlü örgütsel toplantılarına katıldığını anlattığı belirtilen kararda, sanığın memleketi olan Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki Yaylacık köyündeki ikametinde FETÖ/PDY terör örgütüyle ilgili kitap ve CD'lerin ele geçirildiği ifade edildi.

Kararda, sanıklar Zafer Kuloğlu ve Halil İbrahim Alan'ın darbe kalkışmasına karşı görevleri gereği önleme yükümlülükleri bulunmasına rağmen ihmali davranış gösterdikleri, direnç göstermeye çalışan kişileri de engellemeye yönelik tutum ve davranışları nazara alındığında atılı suçu işledikleri vurgulandı.

Diğer sanık Erdoğan Ekiz'in de silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığı için beraatine dair karar verildiği aktarılan kararda, ilk derece mahkemesinin sanıklar hakkında verdiği kararın usul ve yasaya uygun olduğu sonucuna varıldığı kaydedildi.

Dairenin kararında, yerel mahkemece verilen hükümde usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle bu yönde yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği belirtildi.

- Davanın geçmişi

İstanbul'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 29 polisin yargılandığı İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar eski emniyet müdürü Zafer Kuloğlu, eski başkomiser Halil İbrahim Alan ve tutuksuz sanık eski polis Erdoğan Ekiz'in dosyası ayrılmıştı.

İddianamede, sanıklardan Kuloğlu'nun darbe girişimi sırasında emrindeki polislere darbeci askerlerle çatışmama emri verdiği ve üstlerinden gelen emirleri altlarına iletmediği, ayrıca darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı ile birlikte hareket ettiği ve o gece 3 kez telefon ile görüştüğü belirtilmişti.

İddianamede, diğer sanıkların da darbeciler karşı direnmediği ve görev yerlerine gitmediği kaydedilmişti.

Davaya bakan İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Zafer Kuloğlu'nu "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Halil İbrahim Alan'a da aynı suçtan müebbet hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz sanık Erdoğan Ekiz'in suç işlediğinin sabit olmadığından beraatine hükmetmişti.
Anadolu Ajansı
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