Samsun'da FETÖ'den 9 bin 517 kişi hakkında soruşturma yapıldı

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü dolayısıyla Samsun Adliye Sarayı'ndaki Başsavcılık Toplantı Salonu'nda gazetecilerle bir araya geldi. Başsavcı Yavuz, Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 bin 103 dosya sayısı ile toplam 9 bin 517 kişi hakkında soruşturma açıldığını belirterek, "FETÖ'den 308 hakim ve savcı, 5 vali, 62 vali yardımcısı ve kaymakam, 123 asker, bin 284 polis, 130 öğretim görevlisi, 3 bin 299 memur ve 4 bin 306 sivil olmak üzere toplam 9 bin 517 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bunlardan 3 bin 278 iddianame hazırlandı ve 2 bin 295 kişi hakkında da yetkisizlik kararı verilerek dosyaları başka illerdeki başsavcılıklara gönderildi. 2 bin 466 kişi hakkında da takipsizlik verildi. Bin 581 kişi hakkında mahkumiyet verilirken, 820 kişi ise yargılandığı mahkemece beraat etti. 15 Temmuz sonrası FETÖ'den açılan davaların yüzde 65'i karara çıktı" dedi.

Çocuk İzleme Merkezi hakkında da bilgi veren Başsavcı Yavuz, "2018 yılı içinde Çocuk İzleme Merkezi'nde 228 görüşme gerçekleştirildi. 187'si kız, 34'ü erkek çocuk 2017 ve 2018 yılı arasında 507'si kız, 102'si erkek 607 çocuk ile görüşme sağlandı. Adliyemizde 3 Nisan 2017 tarihinde adli görüşme odası kuruldu. Savcılar ve mahkemelerden gelen 180 talep ile 124 görüşme sağlandı. Denetimli Serbestlik Bürosunda ise mahkemelerden gelen kararla 4 bin 569 dosyanın infazı devam etmektedir. Samsun Denetimli Serbestlik Bürosu elektronik kelepçe takip konusunda Türkiye'nin 12 pilot bölgesinden biridir. 2018 yılı içinde 156 kişiye elektronik kelepçe takılarak denetimi sağlanmıştır. Yaklaşık 981 kişi kamu hizmeti ile cezalarını infaz etmek üzere kamu kurumlarında ücretsiz olarak çalışmaktadır. Ayrıca adli kontrolün parmak izi ile doğrulanma sistemi ile imza atma yerine 2018 yılı içinde Gazi Polis Merkezi ve İlyasköy Polis Merkezi'ne konulan cihazlar ile 35 bin 483 ile parmak izi kaydı alınmıştır. İş-Kur tarafından eski hükümlülere sağlanan 'kendi işini kendin kur projesi' desteğini almak üzere kurumumuza 2 eski hükümlü başvurmuştur. Bunlara el sanatları ve satış atölyesi kurulmuştur. Bir eski hükümlü de aynı destekten yararlanarak oto yıkama atölyesi açmıştır. Son olarak Nisan ayında da yine eski bir hükümlünün 26 bin 500 liralık balık satış ve pişirim evi projesi kabul edilmiştir" diye konuştu.

Eski Samsun E Tipi Kapalı Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların 2 gün içinde yeni yapılan Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine nakillerinin büyük bir başarı olduğunu kaydeden Başsavcı Ahmet Yavuz, "Kurum bünyesinde 453 hükümlü, 553 tutuklu ve 128 hüküm özrü olmak üzere toplam bin 134 kişi bulunmaktadır. Bunlardan FETÖ/PDY kapsamında 10 erkek hükümlü, 183 erkek tutuklu, 1 hükümlü bayan, 3 hükümlü özürlü bayan, 11 tutuklu bayan olmak üzere 291 kişi bulunmaktadır. Ayrıca Adli Destek ve Mağdur Hakları Bürosunda Samsun Adliyesi pilot bölge olarak belirlendi" şeklinde konuştu.

Başsavcı Ahmet Yavuz sözlerini şöyle tamamladı:

"Samsun Adliyesi binasında 28 Aralık 2017 tarihinde açılan satış mağazamızda hükümlüler tarafından yapılan el sanatları ürünleri, gıda ve tekstil üzerine üretimi yapılan malzemelerin satışı gerçekleştirilmektedir. Satış mağazamızda açık ceza evinde bulunan hükümlüler görev almakta olup, el becerileri geliştirildiği gibi topluma kazandırma ve rehabilitasyon amaçlanmaktadır. Satış mağazamızdan bu zamana kadar 563 bin 89 lira hasılat elde edilmiştir. Elde edilen gelirin bir bölümü ürünleri satışa sunulan hükümlülere verilmektedir. 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iş yurtları sergisine ise Türkiye geneli 59 ceza infaz kurumu katılmıştır. Fuar süresince 58 bin 34 lira yiyecek hasılatı başta olmak üzere toplam 1 milyon 493 bin 514 lira hasılat elde edilmiştir. Fuarımızı 7 gün boşunca 86 bin 709 kişi ziyaret etmiştir."