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Telefon rehberinde 'Şakirt' oyunu

15 Temmuzdarbe girişimi kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Hava Harp Akademisi Komutanı Hava Tümgeneral Recep Yüksel'in cep telefonunu inceleyen siber polis ilginç bilgilere ulaştı
25 Temmuz 2018 07:05
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Telefon rehberinde 'Şakirt' oyunu

Yüksel'in 15 Temmuz gecesi 23.01 ile 16 Temmuz 07.47 arasında bir kişiyle sıklıkla mesajlaştığı tespit edildi. Yüksel'in görüştüğü bu kişiyi telefonuna Şakir Çeşmeli olarak kaydettiği görüldü. Fakat bu numaranın Şükrü Pınar isimli kişiye ait olduğu belirlendi.

Recep Yüksel'in mesajlaşmalarını sildiği, Şükrü Pınar'ın da FETÖ kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi. Recep Yüksel'in Şükrü Pınar'ı telefonuna kaydettiği 'Şakir Çeşmeli' içinde geçen 'Şakir' ifadesinin FETÖ/PDY mensubu şahıslar arasında örgüte aidiyet anlamında kullanılan 'Şakirt' kelimesini çağrıştırdığı, Çeşmeli kelimesinin ise şahsın soyadının Pınar olması sebebiyle tercih edildiği değerlendirildi.

Atakan Irmak
Sabah
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