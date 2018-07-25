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FETÖ ile Adnan Oktar'ın kod adları bile aynı: Dayı
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili itirafçı olan bir örgüt mensubu, Gülen'in kod adının 'Dayı' olduğunu söylemişti.
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili itirafçı olan bir örgüt mensubu, Gülen'in kod adının 'Dayı' olduğunu söylemişti
Aynı zamanda 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin elebaşı Fetullah Gülen'in bir diğer kod adının ise Kaptan olduğu biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla onlarca üyesi ile birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın kod adının da aynı terör örgütü elebaşı Gülen gibi 'Dayı' olduğu öğrenildi. Oktar'ın Gülen'in kod adını kullanması dikkat çekti
KORUMASI TUTUKLANDI
Öte yandan Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a gönderilen ve Oktar'ın yakın koruması olduğu belirtilen Cüneyt Özyaşar, tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 169 oldu.
Sema Alim Dalgıç
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