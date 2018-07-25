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Bedellide 1 gün sürprizi

31 Aralık 1993 doğumluları kapsayacak bedelli askerlik teklifinde bir günlük değişiklik gündemde. AK Parti MYK'da bir gün yüzünden bedelliyi kaçıranlar için tarihin 1 Ocak 1994'e çekilebileceği üzerinde duruldu
25 Temmuz 2018 07:30
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Bedellide 1 gün sürprizi

Bedelli askerlik düzenlemesinin içinde bulunduğu Torba Yasa teklifinin Meclis görüşmeleri sürerken, teklifin Genel Kurul aşamasında bir sürprizin daha gelebileceği öğrenildi. Bedelli askerlik düzenlemesiyle birlikte getirilen 28 günlük zorunlu askerlik eğitiminin, komisyonda verilen bir önergeyle 21 güne çekilmesinin ardından, Genel Kurul'da da, bedelliden yararlanacaklar için 31 Aralık 1993 tarihinin yerine, 1 Ocak 1994 (24 yaş) tarihinin konulabileceği belirtildi.

SEFERBERLİK UYARISI

Bakan olduktan sonra ilk kez AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin soruları üzerine, bedelli askerlikte 21 gün tartışması için, "Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz" görüşünü ortaya koydu. Akar, bedelli askerlik uygulamasında verilecek temel eğitimin, özellikle bir seferberlik durumunda, ön bilgiye sahip olan gençlerin eğitiminin daha etkili ve süratli gerçekleşmesini mümkün kılacağını söyledi. Akar, 21 günlük süreyle ilgili olarak da, "Süre konusunda görüşüyoruz, değişebilir" ifadelerini kullandı.

YAŞ ÖNERGESİ GELEBİLİR

Bu arada bedelliden yararlanacak olanların belirlendiği "son tarih" konusunda değişikliğin olabileceği öğrenildi. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında bu konunun kısa bir şekilde değerlendirildiği ve geçmiş dönem uygulamalarında da tartışma konusu olan yasadan yararlanacakların yaşıyla ilgili değişikliğin teklifin Genel Kurul görüşmeleri sırasında yapılabileceği üzerinde duruldu.

1 GÜNLE KAÇIRMA OLMAYACAK

Söz konusu değişikliğin yapılması durumunda Genel Kurul'da bir önerge verilerek, yasadan yararlanmak üzere belirtilen "31 Aralık 1993" tarihi yerine, "1 Ocak 1994" tarihi konulacak. 1 Ocak 1994'te doğup da bir gün ile haktan yararlanamayanların mağdur olmaması için böylesi bir yola gidilebileceği belirtildi. Anadolu'daki yaygın uygulamaya göre 31 Aralık'ta doğanlar 1 Ocak olarak nüfus kaydına geçiriliyor.

  • ŞERİFE GÜZEL

Star Gazetesi
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