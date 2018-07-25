MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er ve Reha Denemeç kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığında Bakan yardımcılığı kadrosuna ilköğretim müfettişi kökenli, kuzeni İbrahim Er ile, daha önce milletvekilliği görevinden bulunan DPT kökenli Reha Denemeç'i atadı.

İbrahim Er kimdir?

Milli Eğpitim Bakanlığında bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er kimdir?

1968 Rize Merkez Pazarköy'de dünyaya geldi.. İlkokulu Rize Merkez Pazarköy İlkokulunda, Ortaokulu Güneysu İmam Hatip lisesi Orta kısmında tamamladı.

Daha sonra Rize Lisesinden mezun oldu. Bilahare Giresun Eğitim Enstitüsünde Sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdi.

Memuriyete atıldıktan sonra İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünden muzun oldu.

Milli Eğitim Bakanlığında İlköğretim Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. ER evli ve 2 çocuk babasıdır.

1986 - 1988 GİRESUN, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü

1995 - 1999 BOLU, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Bölümü (Lisans),

2002 - 2004 ANKARA, Ankara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ekonomisi (Yüksek Lisans),

1989 - 1993 ŞANLIURFA, Çanakçı, Korukezen, Akçahisar köyleri, Birecik Dumlupınar İlkokulu (Öğretmen),

1993 - 1995 RİZE, Ulucami İlköğretim Okulu (Öğretmen),

1995 - 1998 BOLU, Yıldırım Bayezid İlköğretim Okulu (Öğretmen),

1998 - 1999 BOLU, Koç İlköğretim Okulu (Okul Müdürü),

1999 - 2000 RİZE, Çaykur İlköğretim Okulu (Okul Müdürü),

2000 - 2003 BİNGÖL, İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı (İlköğretim Müfettişi),

2003 - 2007 ANKARA, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü (Genel Müdür Yardımcısı)

2007 -ANKARA, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü (Genel Müdür)

2011 2018- ANKARA, Danıştay Üyeliği

Er, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teyzesinin oğlu...

Rehe Denemeç kimdir?

Reha Denemeç, 20 Mayıs 1961'de Elazığ'da doğdu. Baba adı İlhami, anne adı Güler'dir.

Ekonomist; ODTÜ Ekonomi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını ABD University of Delaware'de ekonomi alanında yaptı.

1986'da Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığında göreve başladı. 1987'den itibaren hazine, dış ticaret, planlama, özelleştirme ve kamu bankalarından sorumlu Devlet Bakanlığında önce Özel Kalem Müdürü ve sonra müşavir olarak çalıştı. 1997'de DPT Müsteşarlığı Genel Sekreter Yardımcılığı ve Vekilliği görevlerine atandı. TSE Teknik Kurulu ve Başak Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği ile Ataköy Otelcilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001'de Türkiye ve Orta Asya'da farklı alanlarda yatırımları olan bir holdingin enerji grubunda üst düzey yönetici olarak çalıştı. Küresel Hareket İçin Parlamenterler'de (PGA) Uluslararası Kurul Üyeliğinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu ve Genel Başkan Danışmanı olarak görev yaptı.

22 ve 23. Dönemde Ak Parti Ankara Milletvekili seçildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Denemeç, evli ve 2 çocuk babasıdır.