1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er ve Reha Denemeç kimdir?

Milli Eğitim Bakanlığında, bakan yardımcılığı kadrosuna atanan İbrahim Er ilköğretim müfettişi kökenli, Reha Denemeç ise siyasetçi...
25 Temmuz 2018 07:50
Yazdır
MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er ve Reha Denemeç kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığında Bakan yardımcılığı kadrosuna ilköğretim müfettişi kökenli, kuzeni İbrahim Er ile, daha önce milletvekilliği görevinden bulunan DPT kökenli Reha Denemeç'i atadı.

İbrahim Er kimdir?

Milli Eğpitim Bakanlığında bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er kimdir?

1968 Rize Merkez Pazarköy'de dünyaya geldi.. İlkokulu Rize Merkez Pazarköy İlkokulunda, Ortaokulu Güneysu İmam Hatip lisesi Orta kısmında tamamladı.

Daha sonra Rize Lisesinden mezun oldu. Bilahare Giresun Eğitim Enstitüsünde Sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdi.

Memuriyete atıldıktan sonra İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümünden muzun oldu.

Milli Eğitim Bakanlığında İlköğretim Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. ER evli ve 2 çocuk babasıdır.

1986 - 1988 GİRESUN, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü
1995 - 1999 BOLU, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği Bölümü (Lisans),
2002 - 2004 ANKARA, Ankara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ekonomisi (Yüksek Lisans),
1989 - 1993 ŞANLIURFA, Çanakçı, Korukezen, Akçahisar köyleri, Birecik Dumlupınar İlkokulu (Öğretmen),
1993 - 1995 RİZE, Ulucami İlköğretim Okulu (Öğretmen),
1995 - 1998 BOLU, Yıldırım Bayezid İlköğretim Okulu (Öğretmen),
1998 - 1999 BOLU, Koç İlköğretim Okulu (Okul Müdürü),
1999 - 2000 RİZE, Çaykur İlköğretim Okulu (Okul Müdürü),

2000 - 2003 BİNGÖL, İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı (İlköğretim Müfettişi),
2003 - 2007 ANKARA, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü (Genel Müdür Yardımcısı)
2007 -ANKARA, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü (Genel Müdür)
2011 2018- ANKARA, Danıştay Üyeliği

Er, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teyzesinin oğlu...

Rehe Denemeç kimdir?

Reha Denemeç, 20 Mayıs 1961'de Elazığ'da doğdu. Baba adı İlhami, anne adı Güler'dir.

Ekonomist; ODTÜ Ekonomi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını ABD University of Delaware'de ekonomi alanında yaptı.

1986'da Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığında göreve başladı. 1987'den itibaren hazine, dış ticaret, planlama, özelleştirme ve kamu bankalarından sorumlu Devlet Bakanlığında önce Özel Kalem Müdürü ve sonra müşavir olarak çalıştı. 1997'de DPT Müsteşarlığı Genel Sekreter Yardımcılığı ve Vekilliği görevlerine atandı. TSE Teknik Kurulu ve Başak Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği ile Ataköy Otelcilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001'de Türkiye ve Orta Asya'da farklı alanlarda yatırımları olan bir holdingin enerji grubunda üst düzey yönetici olarak çalıştı. Küresel Hareket İçin Parlamenterler'de (PGA) Uluslararası Kurul Üyeliğinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu ve Genel Başkan Danışmanı olarak görev yaptı.

22 ve 23. Dönemde Ak Parti Ankara Milletvekili seçildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Denemeç, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 18,267 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakanlarda halef-selef dayanışması
25 Temmuz 2018 08:45		 Fransız komutan: PYD/PKK'ya eğitim veriyoruz
25 Temmuz 2018 08:35
Cumhurbaşkanlığına, 4 gün boyunca vekalet edecek
25 Temmuz 2018 08:18		 Bakanlar da grup toplantısına katılacak
25 Temmuz 2018 07:45
Kılıçdaroğlu, A takımını değiştiriyor
25 Temmuz 2018 07:40		 TSK, MİT ve ÖSO'dan ortak operasyon: Hedefi Afrin'di
25 Temmuz 2018 07:15
Meclis'ten geçti, işte valilerin yeni yetkileri
25 Temmuz 2018 06:20		 Rekabet Kurulu üyeliklerine atamalar yayımlandı
25 Temmuz 2018 04:46
Terörle mücadele kanun teklifi'nin maddeleri TBMM'de kabul edildi
25 Temmuz 2018 00:39		 25 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
25 Temmuz 2018 00:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
4 Bakan yardımcısı, 2 başkan ve 2 başdanışman atandı
Bedellide 1 gün sürprizi
KPSS'de Yozgat sorusu ters köşe yaptı
MEB Bakan yardımcılığına atanan İbrahim Er ve Reha Denemeç kimdir?
İşte kare kare himmet ihaneti
Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?
Başdanışmanlığa atanan Zafer Çubukçu ve Fecir Alptekin kimdir?
Değişmeyen Rota: Marmaris
Telefon rehberinde 'Şakirt' oyunu
Özel okul personeli siyasi partiye üye olabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Doktorun kafasında parke taşı parçalamak 1
şampiyonlar ligi 2
flört 2
benfica 1
boş boş bakmak 1
şampiyonlar ligi görünümlü uefa avrupa ligi grubu 1
supporters 2
Abbiiee 2
Burhan Altıntop 2
hayatı ıskalamak 3
SON İLANLAR
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Geçici İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi 86 Sözleşmeli Personel Alacak
ÖSYM Başkanlığı Avukat Alım İlanı
Çardaklı Belediyesi Tahsildar Alım İlanı
Konya Doğanhisar SYDV Personel Alım İlanı
Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Lice Belediyesi Peyzaj Mimarı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam