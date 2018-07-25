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Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?

25 Temmuz itibariyle, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığında, bakan yardımcılığı kadrolarına atanan Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?
25 Temmuz 2018 08:02
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Çalışma Bakan yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen kimdir?

25 Temmuz itibariyle, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığında, bakan yardımcılığı kadrolarına atanan Ahmet Erdem Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Ayşe Ergezen ise Aile Bakanlığı Müsteşar yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ahmet Erdem kimdir?

Ahmet Erdem kimdir, 27 Ağustos 2015 tarihinde 63. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görevlendirildi.

Ahmet Erdem, 1956 yılında Tokat'ta doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Tokat'talisans öğrenimlerini Ankara'da yaptı.

Ahmet Erdem, sırasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği, Müsteşar Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Müşavirliği ile Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Ahmet Erdem, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında uzun süre çalıştı.

Ahmet Erdem, İstanbul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müsteşar olarak görev yapmakta iken 27 Ağustos 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı 63. Hükümet bakanları listesinde milletvekili olmadığı halde dışarıdan bağımsızlar kontejanından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak gösterildi. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabine onaylandı.

7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında bir koalisyon hükümeti kurulmadığı için, Anayasa'nın 116. Maddesi gereğince kurulmak zorunda olunan geçici Bakanlar Kurulu kabinesi içinde oldu.

Erdem, 2016 yılından bu yana Çalışma Bakanlığında Müsteşar olarak görev yapıyor.

Ayşe Ergezen kimdir?

Ayşe ERGEZEN, 1980 yılında, Balıkesir- Gönen'de doğdu. Babasının görevi nedeniyle Trablus'ta başladığı ilk öğrenim hayatını Gönen'de , Orta öğrenim hayatını ise İstanbul'da tamamladı. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme-Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun oldu. İsveç Jönköping Üniversitesin'de Uluslararası İşletme eğitimi aldı. Yüksek Lisansını Bahçeşehir Üniversitesi'nde Küresel Siyaset alanında yaptı.

İş hayatına Finansbank'ta yönetici olarak başladı. Daha sonra kendi işini kurdu. Bu dönemde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis üyesi olarak seçildi.2009 yılında Başbakan Müşaviri olarak atandı. Oxford Üniversitesin'de Diplomasi eğitimi aldı.2015 yılı Haziran seçimlerinde Balıkesir'den milletvekili adayı oldu.

Birçok Sivil Toplum kuruluşunda aktif görev aldı. Üsküdar Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı, Kadın ve Demokrasi Derneği temsilcilik başkanlığı yaptı. Halen KADEM YYK üyesi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesidir.

Mart 2016'dan itibari ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İhsan Efe'nin annesi olan Ayşe ERGEZEN, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Çalışma Sosyal Hizmet ve Aile Bakanlığına bakan yardımcısı olarak atanan Ayşe Ergezen'in önceki soyismi Kardaş'tır. Kardaş, Zeki Ergezenin oğlu ile evlenerek soyadı Ergezen olarak değişmiştir.
Memurlar.Net
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