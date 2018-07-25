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Başdanışmanlığa atanan Zafer Çubukçu ve Fecir Alptekin kimdir?

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına atanan Zafer Çubukçu daha önce Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, Fecir Alptekin ise Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığı görevinde bulundu
25 Temmuz 2018 08:10
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Başdanışmanlığa atanan Zafer Çubukçu ve Fecir Alptekin kimdir?

Zafer Çubukçu kimdir?

Eski AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Zafer Çubukcu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı oldu.

ZAFER ÇUBUKÇU KİMDİR?
1986 doğumlu olan Çubukcu, Fecir Alptekin ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlığını yapacak.

ODTÜ'DEN MEZUN
Karabük doğumlu olan Çubukcu, ODTÜ İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Çubukcu, 2014 yılında bu görevini Abdurrahim Boynukalın'a devrederek Başbakanlık Müşavirliği'ne atandı.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ERDOĞAN YAPMIŞTI
2016 yılında evlenen Çubukcu'nun nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.

Fecir Alptekin kimdir?

İtalyan Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Fecir Alptekin, medyadaki kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladı. Daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne girdi.

Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı. 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığı'na getirildi.
Memurlar.Net
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