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Başdanışmanlığa atanan Zafer Çubukçu ve Fecir Alptekin kimdir?
Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına atanan Zafer Çubukçu daha önce Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, Fecir Alptekin ise Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığı görevinde bulundu
Zafer Çubukçu kimdir?
Eski AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Zafer Çubukcu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı oldu.
ZAFER ÇUBUKÇU KİMDİR?
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Fecir Alptekin kimdir?
İtalyan Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Fecir Alptekin, medyadaki kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladı. Daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne girdi.
Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı. 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığı'na getirildi.
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