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34 komiser yardımcısına gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinden sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
25 Temmuz 2018 09:44
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34 komiser yardımcısına gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinden sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, sınav sorularını örgüt üyelerine verdikleri tespit edildi. Bu kapsamda sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 34 şüpheli hakkında Ankara dahil 18 ilde bugün itibariyle gözaltı kararı verildi.
Anadolu Ajansı
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