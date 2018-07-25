|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
34 komiser yardımcısına gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinden sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinden sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, sınav sorularını örgüt üyelerine verdikleri tespit edildi. Bu kapsamda sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 34 şüpheli hakkında Ankara dahil 18 ilde bugün itibariyle gözaltı kararı verildi.
Bu haber 29,060 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI