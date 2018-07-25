|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Balıkesir'de açığa alınan astsubaya FETÖ'den gözaltı
Açığa alınan bir astsubay, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve açığa alındığı belirtilen astsubay tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubay S.S'nin bulunduğu yeri belirledi.
Zanlı, kentteki bir noterde işlem yaptırmak istediği sırada gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Bu haber 2,426 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI