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Balıkesir'de FETÖ'cü astsubay tutuklandı
Balıkesir'de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan astsubay, işlem yapmak için gittiği noterde polis tarafından yakalandı
Balıkesir polisi, Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında astsubay rütbesinde görevliyken açığa alınan S.S.'yi işlem yaptırmak için gittiği Balıkesir 1. Noterinde yakalayarak gözaltına aldı.
Adli mercilere sevk edilen şüpheli SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınan ifadesini müteakip tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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