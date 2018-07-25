Hakim adaylarının yargılandığı FETÖ davasında ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddia edilen 5 eski hakim adayı ile bu kişilerin "mahrem abisi" olduğu ileri sürülen eski öğretmenin yargılandığı davada sanıklara 7 yıl 6 ay ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında sanık avukatları ve yakınları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar duruşmaya, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ ile irtibatları olmadığını öne sürdü.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Sanıkların son sözlerinin dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan eski hakim adayları Fatih Balcan, Uğur Akkaya ve Zafer Bilgin ile "mahrem abi" olduğu ileri sürülen eski öğretmen Hüseyin Doğan'a "FETÖ üyeliği" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanıklardan Recep Bulut'u 10 yıl, Mustafa Çağrı Kağızman'ı ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kağızman'ın cezası kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar veren mahkeme, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.