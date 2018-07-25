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Eski SAT'çı savcılıkta 'ateş ettim' dedi, mahkemede reddetti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 9 eski SAT'çının yargılanmasına devam edildi
25 Temmuz 2018 12:46
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Eski SAT'çı savcılıkta 'ateş ettim' dedi, mahkemede reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 9 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya şehit yakınları ve gazilerle taraf avukatları katıldı.

Sanık eski astsubay Erdinç Kurt, emniyet ve savcılıkta vermiş olduğu ifadeleri reddederek savunmasına başladı.

Kurt, 15 Temmuz'da İstanbul SAT Komutanlığı'nda mesaisini tamamlayıp birlikten çıkarken eski yüzbaşı Mustafa Cödel'in emriyle mesaide kaldığını, akabinde verilen emir doğrultusunda Askeri Havaalanı'ndan Casa tipi uçağa binip Akıncı Üssü'ne gittiklerini anlattı.

Akıncı Üssü'ne indikten sonra üssün çevre güvenliğini korumakla görevlendirildiğini belirten Kurt, "1 No'lu Nizamiyede tel örgülerin yanında görevlendirildim. Orada beklerken bir askeri araç gelerek lojman nizamiyesine götürdü." dedi.

Kurt, nizamiyeye gittiğinde 200-300 metre ileride toplanmış kalabalık grubu görünce 6-7 Ekim olaylarının aklına geldiğini ve birliğe bir terör saldırısı olduğunu düşündüğünü iddia etti.

Bir ara üssün elektriklerinin kesildiğini söyleyen Kurt, savunmasına şöyle devam etti:

"Üssün elektrikleri kesilince arka tarafımızdan askeri araçlar ışıklarını açtılar. Ben o ara nizamiyeden tel örgülere bakmaya gitmiştim. Sonra atış sesleri geldi, nizamiyeye geldiğimde yerde yaralılar vardı. Nizamiyede vatandaşlara ilk yardım yaptık. Atış esnasında ben orada değildim, kimseye ateş etmedim."

Çapraz sorgu sırasında Mahkeme Başkan Selfet Giray, sanığa 18 Ağustos 2016'da savcılık ifadesinde geçen, "Kamera görüntülerindeki kişi benim. Hatırladığım kadarıyla ateş emri geldiğinde yere diz çökerek nişan alan kişi benim, vatandaşlara doğru 1 el ateş etmiştim." beyanlarını hatırlattı.

Sanık Kurt, baskı altında ifade verdiğini iddia ederek mahkemedeki ifadelerinin kabul edilmesini talep etti.

Duruşmaya devam ediliyor.
Anadolu Ajansı
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