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Yeni kriptografik program kullanan FETÖ yöneticisine 22.5 yıl hapis istemi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve el konulan dijital malzemesinde yapılan incelemede, "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" oyunu görünümlü yeni bir kriptografik haberleşme programı bulunduğu tespit edilen şüpheli Ersin Karabölük hakkında, ''silahlı terör örgütü yöneticisi'' olmak suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı
25 Temmuz 2018 16:22
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Yeni kriptografik program kullanan FETÖ yöneticisine 22.5 yıl hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve el konulan dijital malzemesinde yapılan incelemede, "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" oyunu görünümlü yeni bir kriptografik haberleşme programı bulunduğu tespit edilen şüpheli Ersin Karabölük hakkında, ''silahlı terör örgütü yöneticisi'' olmak suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Şubat 2018'de tutuklanan şüpheli Ersin Karabölük hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, örgütün sozde TSK yapılanmasında orgutsel tabirle "GEZICI" olarak faaliyet gosteren K.F. isimli sahsın baska bir sorusturma kapsamında yakalandıktan sonra Istanbul TEM Sube Mudurlugunce alınan ifadesinde, etkin pismanlık hukumlerinden yararlanma talebiyle orgut ve mensupları hakkında ayrıntılı acıklamalarda bulundugu, bu kapsamda supheli Karabölük hakkında, teror orgutunun sozde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında orgutten kopanları veya orgutsel faaliyetlere yeniden kazandırma isinden sorumlu ve ''umitci'' diye tabir edilen birimde ''Marmara Bolgesi Sorumlusu'' konumunda oldugunu beyan ettiği ve supheliyi fotografından teshis ettigi vurgulandı.

Tespitin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve akabinde gözaltına alınan şüpheli Ersin Karabölük'ün üzerinde, evinde ve aracında yapılan aramalar sonucunda el edilen 3 adet DVD'nin alınan exportları icerisinde yapılan incelemede teror orgutu mensubu sahıslarca kullanıldıgı bilinen TrueCrypt, Deep Freze ve R-Wipe programlarının kurulum dosyaları (exe) ile bu programların nasıl kurulup kullanılacagını gosteren bilgi ve belgelerin bulundugu belirtilen iddianamede, arac icerisinde ise kagıt peceteye sarılı vaziyette gizlenmis 5 adet microSD hafıza kartının bulundugu, orgutun desifresine yonelik yurutulen calısmalarda orgutun ust duzey mahrem imamlarında bulunan bu tur hafıza kartları icerisinde orgut mensubu askeri personel ve onlardan sorumlu mahrem imam bilgilerinin bulundugu ve cok ileri duzeyde sifreleme programlarıyla (TrueCrypt gibi) sifrelendigi, bu nedenle inceleme islemlerinin devam ettigi, yine aynı arac icerisinde supheliye ait vesikalık resimler ile baska bir sahsa ait nufus cuzdanı ve surucu belgesi fotokopisinin elde edildigi, durumun suphelinin ileride yakalanmamak amacıyla islemeyi planladıgı sahtecilik sucunun hazırlık hareketleri olarak degerlendirildigi kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Karabölük'ün terör örgütüne organik şekilde bağlı olduğu ve kod adı alarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk göstererek faaliyetlerde bulunduğu belirtilerek, ayrıca örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayarak emir ve idare yetkisine sahip olan, konumuna göre örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisine sahip yönetici vasfında olduğu tespit edildiği anlatıldı. FETÖ'ye iltisakı nedeniyle şüpheli (öğretmen) ve eşinin kamudaki görevinden ihraç edildiği belirtilen iddianamede, şüpheli Karabölük'ün Bylock kullanıcısı olduğu ayrıca eşinin de teror orgutu elebaşı Gülen'in talimatıyla gerceklestirildigi bilinen 17-15 Aralık 2013 doneminden sonra orgutun finans kurulusu Bank Asya'daki mevcut hesabında artıs bulundugu kaydedildi.

Şüpheli Karabölük hakkında, ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen iddianame, gönderildiği İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günler hakim karşısına çıkacak.

-Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yer alan ve örgüte mensup bazı askerlerden sorumlu olduğu tespit edilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Engin kod adlı şüpheli Ersin Karabölük'ten ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital delillerde önemli bir bulguya rastlanılmıştı.

Dijital delillerin incelemesi sonucunda, aralarında ByLock gibi birçok şifreli haberleşme programı kullanan örgüt mensuplarının, yeni bir kriptografik haberleşme programı daha kullandığı belirlenmişti. Savcılık, bazı örgüt mensuplarınca Andorid ve İOS işletim sistemlerinin kurulu bulunduğu cep telefonlarına ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programını indirilerek kullanıldığını tespit edilmişti. Söz konusu programın Karabölük'ten ele geçirilen hafıza kartında bulunduğu belirtilmişti.
Anadolu Ajansı
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