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ÖSYM, ÖABT Değerlendirme Raporu'nu yayımladı
ÖSYM internet sitesinde Öğretmenlik Alan Bilgi Testi'nin değerlendirme raporunu yayımladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru:
2017-ÖABT Değerlendirme Raporu, 26 Temmuz 2018 tarihinde saat 12.00'de ÖSYM'nin http://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖABT Değerlendirme Raporu için Tıklayınız
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