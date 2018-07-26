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Kastamonu'da FETÖ'nün 'adliye imamına' hapis
Kastamonu'da FETÖ'nün adliye imamı olduğu iddia edilen sanık 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen infaz koruma memuru Ramazan Koçak, Konya E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Koçak, savunmasında "İnebolu Adliyesinin imamı olduğu" iddiasını kabul etmediğini söyledi.
FETÖ'ye ait yurtta çalıştığını anlatan Koçak, "Fetullah Gülen'in kitapları okundu. Bunları dinledim. Ama sohbetlerine katılmadım. Örgüt adına para toplamadım." dedi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia eden Koçak, "İmam ben değilim. Bunun daha geniş soruşturulmasını istiyorum. 15 aydır tutukluyum. Ben terör örgütü üyesi değilim." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, örgütün adliye imamı olduğu iddia edilen sanığı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Duruşmayı takip eden sanığın annesi, kararın açıklanmasının ardından baygınlık geçirdi.
Bilal Kahyaoğlu
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