1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Metrobüs durağında yakalanan FETÖ'nün muhasebecisine 15 yıl hapis istemi

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında arandığı sırada metrobüs durağında yakalanarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan ve örgütte "Üsküdar ili muhasebecisi" olduğu tespit edilen Yalçın Caymaz hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
26 Temmuz 2018 15:42
Yazdır
Metrobüs durağında yakalanan FETÖ'nün muhasebecisine 15 yıl hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında arandığı sırada metrobüs durağında yakalanarak tutuklanan ve örgütte "Üsküdar ili muhasebecisi" olduğu tespit edilen Yalçın Caymaz hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında başka bir şüphelinin itiraf içeren beyanları doğrultusunda, hakkında gözaltı kararı verilen ve yapılan çalışmalar sonucunda metrobüs durağında yakalanan şüpheli Yalçın Caymaz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şupheli Caymaz'ın evinde bulunamadığı ve herhangi bir suç unsuruna da rastlanılmadığı, akabinde şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı anımsatılarak, Istanbul Organize Suclarla Mucadele Sube Mudurlugu'nce yapılan calısmalar neticesinde, 15 Mayıs 2018'de Sukrubey metrobus duragında yakalanan şüphelinin, ust aramasında, supheli sahsa paraflatılmıs yasam malzeme listesi bulunan not kagıtları, 5 bin 150 dolar ve 955 lira bulunduğu belirtildi.

Şüpheli Yalçın Caymaz'ın firari olduğu süreçte kaldığı evde yapılan aramada ise sahte pasaportlar, kart okuyucu, taşınabilir modem, 2 bin 100 avro ve çelik kasa ele geçirildiği anlatılan iddianamede, şüpheli hakkında ifade veren 3 kişinin de beyanları yer aldı. Söz konusu ifadelerde Caymaz'ın örgütte ''Üsküdar ili muhasebecisi'' olduğu anlatıldı.

Tutuklu Yalçın Caymaz'ın FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, bunun üzerinden sosyal medyada FETÖ/PDY lehine paylaşımlar yaptığı belirtilen iddianamede, Caymaz'ın, eşiyle de "ByLock" üzerinden konuşmalar yaptığı aktarıldı. İddianamede, şüphelinin Bank Asya hesabında 2013 yılı Aralık ayı itibarıyla hiç para yokken, 2014 yılı sonu itibarıyla hesaptaki mevduat miktarının 23 bin 201 lira olduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Caymaz'ın orgutle iltisaklı oldugu gerekcesiyle 667 sayılı KHK ile kapatılan Atasehir Mehtap Egitim Ogretim Kultur ve Yardımlasma isimli sirkette 2004 yılına ait sigorta kaydının bulundugu, ayrıca yine orgutle iltisaklı oldugu gerekcesiyle 667 sayılı KHK ile kapatılan Manolya Egitim Hizmetleri Tic. A.S. isimli firmada 2014-2016 yılları arasında sigorta kaydına rastlandığı vurgulandı.

Şuphelinin FETO/PDY silahlı teror orgutu ile baglantısı bulunduğu, bu baglantının yogunlugunun "uyelik" olarak nitelendirilebilecek seviyede oldugu kanaatine varıldığı belirtilen iddianamede, Caymaz hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,267 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Darbeciler uçaksavarla ateş açmış
26 Temmuz 2018 16:54		 FETÖ'nün 'astsubaylardan sorumlu mahrem imamı'na hapis
26 Temmuz 2018 15:57
Karlov suikastinde, aynı hücreden bir polis daha tutuklandı
26 Temmuz 2018 15:50		 Kastamonu'da FETÖ'nün 'adliye imamına' hapis
26 Temmuz 2018 15:06
26 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
26 Temmuz 2018 14:45		 Kayseri'de 2'si eski astsubay, 3 FETÖ sanığına hapis
26 Temmuz 2018 14:41
FETÖ'nün dershane ve özel okul çalışanı 5 kişi adliyede
26 Temmuz 2018 11:51		 Suç makinesi böyle gözaltına alındı
26 Temmuz 2018 10:50
Terörle mücadelede yeni dönem
26 Temmuz 2018 08:45		 TSK'da FETÖ'ye dair tek bir şüphe kalmayacak
26 Temmuz 2018 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmen alımında taban puanlar açıklandı 26 torpilli öğretmen ortaya çıktı
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
Memura 8 yıla bir kademe için iki soru
Bedellide 4 avantaj
Erdoğan uyaracak: Ya kapatın, ya da bize devredin
Seçim görevlisi ücretleri yatırılmaya başlandı
Bedelli askerliğe tazminat hakkı
Torba teklifte sadece 3 değişiklik yapıldı
Ekmeğe yüzde 15 zam geldi
Gelin her şeyi kayınpederine anlattı! Baba gidip oğlunu bıçakladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
silinmelik başlık 3
andre ayew 1
restauranta rezervasyonla gitmek 2
sebepsiz yere gülmek 2
fiili hizmet süresi 2
suudi imama göre dünya dönmüyor 1
Nuit 3
unutmak 3
neden sevilir 4
Film tavsiyesi 3
SON İLANLAR
YÖK Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Belediyesi 31 İşçi Alacak
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam