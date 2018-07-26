FETÖ'nün 'astsubaylardan sorumlu mahrem imamı'na hapis

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görev yapan "astsubaylardan sorumlu mahrem imam", 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, açıkta olan memur tutuklu sanık Harun Siler ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görevli bazı astsubaylardan sorumlu olan örgütün mahrem imamı B.İ, tanık olarak dinlendi.

İtirafçı olan ve aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan yargılaması devam eden B.İ, sohbet verdiği astsubaylardan bazılarını daha sonra sanık Siler'e devrettiğini anlattı.

Savcı mütalaasında, sanığın Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında yer aldığı, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görevli bazı astsubayların mahrem imamlığını yaptığı, "Yaşar" kod adını kullandığı, himmet topladığı, örgüt adına takip ettiği astsubaylardan çalıştıkları kurumalara ilişkin istihbari bilgi toplattığı, örgüt liderinin çağrısıyla Bank Asya'da bulunan hesabında yoğun miktarda mevduat artışına gittiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Hakkındaki iddiaları reddeden sanık Siler ise bugüne kadar hiçbir örgüt faaliyetine katılmadığını öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Siler'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutukluluk durumunun devamına hükmetti.