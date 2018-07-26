1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski albaya FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis

FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla yargılanan eski Jandarma Genel Komutanlığı Şehit/Gazi Şube Müdürü albay Erkan Doğan, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı
26 Temmuz 2018 17:02
Yazdır
Eski albaya FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla yargılanan eski Jandarma Genel Komutanlığı Şehit/Gazi Şube Müdürü albay Erkan Doğan'a 9 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Doğan'ın avukatı hazır bulundu. Doğan, duruşmaya tutuklu bulunduğu Karabük Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Doğan, FETÖ ile bağı bulunmadığını, darbe girişiminden önce tatilde olduğunu ve 15 Temmuz 2016'da Ankara'ya döndüğünü söyledi.

Kayınvalidesinin hastalanması üzerine Ankara'ya geldiğini ve darbe girişiminden haberi olmadığını öne süren Doğan, tahliyesi ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Doğan'ın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, Doğan'ın "FETÖ üyesi olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,737 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hava harekatlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi
26 Temmuz 2018 17:43		 KPSS sorularını sızdıran 3 sanığa hapis
26 Temmuz 2018 17:06
Darbeciler uçaksavarla ateş açmış
26 Temmuz 2018 16:54		 FETÖ'nün 'astsubaylardan sorumlu mahrem imamı'na hapis
26 Temmuz 2018 15:57
Karlov suikastinde, aynı hücreden bir polis daha tutuklandı
26 Temmuz 2018 15:50		 Metrobüs durağında yakalanan FETÖ'nün muhasebecisine 15 yıl hapis istemi
26 Temmuz 2018 15:42
Kastamonu'da FETÖ'nün 'adliye imamına' hapis
26 Temmuz 2018 15:06		 26 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
26 Temmuz 2018 14:45
Kayseri'de 2'si eski astsubay, 3 FETÖ sanığına hapis
26 Temmuz 2018 14:41		 FETÖ'nün dershane ve özel okul çalışanı 5 kişi adliyede
26 Temmuz 2018 11:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmen alımında taban puanlar açıklandı 26 torpilli öğretmen ortaya çıktı
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
Memura 8 yıla bir kademe için iki soru
Bedellide 4 avantaj
Erdoğan uyaracak: Ya kapatın, ya da bize devredin
Seçim görevlisi ücretleri yatırılmaya başlandı
Bedelli askerliğe tazminat hakkı
Torba teklifte sadece 3 değişiklik yapıldı
Ekmeğe yüzde 15 zam geldi
15 branşta, 2017 ÖABT sınavındae en başarılı üniversiteler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bir yıldız kaydı 6
atatürk'e hakaret eden kadın 2
şevket senin daha çok kazanman gerek 2
kiracıyız şu dünyada 2
müslüm gürses 2
diyet yapan erkek 5
elma 1
antiperspirant 1
ikinci bahar 1
yunanistan yangını 2
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
YÖK Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Belediyesi 31 İşçi Alacak
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam