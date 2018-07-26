|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Eski albaya FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis
FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla yargılanan eski Jandarma Genel Komutanlığı Şehit/Gazi Şube Müdürü albay Erkan Doğan, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla yargılanan eski Jandarma Genel Komutanlığı Şehit/Gazi Şube Müdürü albay Erkan Doğan'a 9 yıl hapis cezası verildi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Doğan'ın avukatı hazır bulundu. Doğan, duruşmaya tutuklu bulunduğu Karabük Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Doğan, FETÖ ile bağı bulunmadığını, darbe girişiminden önce tatilde olduğunu ve 15 Temmuz 2016'da Ankara'ya döndüğünü söyledi.
Kayınvalidesinin hastalanması üzerine Ankara'ya geldiğini ve darbe girişiminden haberi olmadığını öne süren Doğan, tahliyesi ve beraatine karar verilmesini talep etti.
Doğan'ın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatine karar verilmesini istedi.
Mahkeme, Doğan'ın "FETÖ üyesi olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Bu haber 1,737 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI