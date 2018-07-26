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Kastamonu'da 12 FETÖ sanığı hakim karşısına çıktı

Kastamonu'da 3 ayrı duruşmada 12 kişinin yargılanmasına başlandı
26 Temmuz 2018 19:05
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Kastamonu'da 12 FETÖ sanığı hakim karşısına çıktı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 12 kişinin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen duruşmalara "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu tutuklu sanıklar Hayrullah Orhan, Elif İncebacak ile Hamza Karakurt, tutuksuz sanıklar, Satı G. ve Nurettin E. katıldı. Sanıklar Elif D, Ferit B, Mehmet Fatih Ö, Safiye K, Özlem I, Kezban K. ve Yusuf Ç. ise duruşmaya gelmedi.

Elif İncebacak savunmasında hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmedi.

Suçsuz olduğunu iddia eden İncebacak, "Eşim hakkında benden 6 ay önce işlem yapıldı. İfademe başvuracaklarını düşünüyordum ancak hakkımda işlem yapılacağını düşünmüyordum. Bir yılı aşkın süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Hamza Karakurt da örgütle bir bağının olmadığını öne sürerek, "İsimlerin karışmış olabileceğini düşünüyorum. Tanık beyanları doğru değil." diye konuştu.

Hayrullah Orhan da suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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