Hakim'den '2 yıl boyunca nasıl yaşadın?' sorusu

FETÖ'nün sözde Gaziantep il imamı Murat Elmas'ın yargılamasına devam edildi.

Tutuklu sanık Elmas'ın, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Murat Elmas, avukatı ve eski eşi olan tutuksuz sanık Günışık Elmas katıldı.

"Marmaris'e garsonluk yapmak için gittim"

2015 yılında Marmaris'te olduğu tespit edilen ve limanda düzenlenen operasyonda yakalanan Murat Elmas, Marmaris'e garsonluk yapmak için gittiğini söyledi. Elmas, "Son yıllarda diplomalarımız geçersiz olduğu için eğitimcilik yapamadım. Yaz sezonu olduğu için orada iş bulacağımı düşündüm. Kaçma teşebbüsünde bulunmadım" ifadelerini kullandı.

"Kocatürk'ü velim olarak tanırım"

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, "Firari FETÖ sanığı Mehmet Kocatürk'ü tanır mısın?" sorusuna ilişkin, "Mehmet Kocatürk'ü velim olarak tanıyorum. Aramızda öğretmen veli ilişkisi vardı" dedi.

Mahkemede dinlenen tüm tanıklar ise Murat Elmas'ı Gaziantep il sorumlusu olarak tanıdıklarını ve bazı sohbet toplantılarını Elmas'ın yönettiğini söyledi. Bunun üzerine sanık Elmas, söylenenlerin iftira olduğunu vurgulayarak, "Ben sohbet toplantıları yapmadım ama ilahiyat mezunuyum. Dini sorular sorulduğu oluyordu, ben de cevaplıyordum. Sohbetten kasıtları bu olabilir. Yoksa herhangi bir örgüt veya cemaat planıyla bir organizasyon yapmadım" şeklinde konuştu.

"2 yıl boyunca nasıl yaşadın"

Mahkeme Başkanı Durmaz'ın "2 yıl boyunca nasıl yaşadın?" sorusunu ise sanık Elmas, "2015 sonunda işsiz kaldım. Çeşitli yerlerde iş aradım. Yurt dışında da iş arayışım oldu. Arabamı 20 bin dolara sattım. Bir de birikmiş biraz param vardı o birikimler ile yaşadım" ifadelerine yer verdi.

"Eşim işi ile ilgili konuşmazdı"

Ev hapsine çarptırılan Murat Elmas'ın eski eşi Günışık Elmas, "Eşimin öğretmenlik dışında bir iş yaptığını bilmiyordum. Eve arkadaşları gelirdi. Ama kadın erkek ayrı otururduk. O yüzden ne konuştuklarını bilmezdim. Eşim işi ile ilgili bir şey söylemezdi" diye konuştu.

Öte yandan tutuklu sanık Murat Elmas'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Günışık Elmas'ın ise, ev hapsi ile cezalandırılması suretiyle duruşma ileri bir tarihe ertelendi.