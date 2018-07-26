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Trump da, tehdit etti. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu cevap verdi

ABD Başkan Yardımcısı Pence tahliyesinin ardından rahip Brunson'la görüştüğünü açıkladı. Pence, Brunson'ı ABD'ye götürmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Pence, Brunson'ın serbest kalmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını söyledi. Pence'in mesajından sonra ABD Başkanı Trump da Twitter hesabından "Rahip Brunson serbest bırakılmazsa ABD yaptırım uygulayacak" mesajını paylaştı. Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Kimse Türkiye'ye ne yapacağını dikte edemez. Gelen tehditlere asla tolore etmeyiz. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir." dedi
26 Temmuz 2018 20:05
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Trump da, tehdit etti. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu cevap verdi

PENCE'NİN BİR KONFERANSTA TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence cezaevinden çıkan ancak ev hapsi devam eden ABD'li rahip Andrew Brunson ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Uluslararası haber ajansı AP, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in katıldığı bir konferansta, ev hapsinde olan rahip Branson'ın serbest bırakılmaması halinde, Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söylediğini ileri sürdü.

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ABD Başkan Yardımcısı Pence'in mesajının ardından ABD Başkanı Trump da rahip Brunson ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı! " ifadelerini kullandı.

PENCE'İN TWITTER'DAKİ AÇIKLAMASI

ABD Başkan Yardımcısı konuyla ilgili Twitter'dan da açıklamalar yaptı. Pence açıklamasında, "Cezaevinden tahliyesinin ardından rahip Andrew Brunson ile telefonda görüştüm. Cezaevinden çıkmış olsa da, bu din adamı hala ev hapsinde. Tamamen serbest bırakılmasını ve ABD'ye geri dönmesini sağlamak için ABD Başkanı ve tüm yönetimin çalışmaya devam edeceği konusunda onu temin ettim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirmişti.

Brunson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde de gündeme gelmiş, Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve ABD'ye iade edilmesini istemişti.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU CEVAP VERDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD Başkanı Donald Trump'a rahip Brunson'la ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimse Türkiye'ye ne yapacağını dikte edemez. Gelen tehditlere asla tolore etmeyiz. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir. " dedi.
Memurlar.Net
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