Köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı

İÇİŞLERİ, YENİDEN YAPILANMA SONRASINDA, MERKEZDEKİ ŞUBE MÜDÜRÜ VE ŞEF KADROLARININ İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU İçişleri Bakanlığı taşta teşkilatına bir yazı göndererek, mevcut düzenlemeler sonrasında merkez teşkilatındaki şube müdürü ve şef kadrolarının iptal edildiğini, İl mahalli idareler müdürlüğünün durumunun belirsiz olduğunu belirterek, görevde yükselme sınavı sözlü sınav sonuçlarının ikinci bir emre açıklanamayacağını belirtti.