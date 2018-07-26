Karabük'te 9'u tutuklu, 19 sanık hakim karşısına çıktı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında KHK ile kapatılan Karabük Safranbolu İş Adamları Derneği (KASİAD) yöneticileri ve eski Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 9'u tutuklu 19 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Adem O, Beytullah Ç, Bilal G, Eyüp K, Mehmet K, Murat T, Murat Y. ve Sadık B. ile tutuksuz sanıklar Aynur G, Mustafa G, Mustafa D, Mustafa K, Mustafa T, Ramazan T. ve Tamer A. ile sanık yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Ahmet R, Burhaniye T Tipi, tutuksuz sanıklardan Nurten Ç, Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Nurettin Ç. Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi ve Muhammed A. ise İstanbul Büyükçekmece 1. Asliye Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile duruşmaya bağlanan tanık Ferit A, örgüte ait Sakarya'daki yurtlarda çalışırken Karabük'e gönderildiğini ve buradaki yurtlarda çalışmaya başladığını ifade etti.

Maaşını zar zor aldığını ve bu nedenle örgüte himmet vermediğini aktaran tanık, sanıklardan Beytullah Ç'yı "küçük bölgeci" olarak tanıdığını, onunla belirli zamanlarda görüştüğünü anlattı.

Beytullah Ç'nın Karabük'te bazı örgüt evlerinden ve yurtlarından sorumlu olduğunu savunan Ferit A, kendisine verilen talimatlarla bazı esnaflardan para topladığını iddia etti.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile duruşmaya bağlanan tanık Mehmet Ö. de sanıklardan birçoğunu tanıdığını söyledi.

Karabük'te örgüte ait yurtlarda müdürlük yaptığını dile getiren Mehmet Ö, Beytullah Ç'nın kentteki sorumluluklarının bazılarını bir süre kendisine verdiklerini, örgüte ait 10-12 civarındaki evin giderleriyle ve esnaftan para toplama işiyle ilgilendiğini aktardı.

İddia makamı, mütalaasında, Nurten Ç, Mustafa K. ve Muhammed A. dışındaki sanıklara "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan değişen miktarlarda cezalar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, haklarında kamu davası açılan 19 sanığın TCK'nın 314/2 maddesi gereğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.