FETÖ mağduru o müdür artık Emniyet'in başında

FETÖ'nün ilk mağdurlarından kabul edilen Celal Uzunkaya (60) Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) başına getirildi. Uzunkaya, İzmir Emniyet Müdürüyken, 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikasta giden darbecilere, İzmir'den gönderdiği özel ekiple karşı koyan isimdi...

AKADEMİ BİRİNCİSİYDİ

Uzunkaya; 1975'te Polis Koleji'ni, 1978'de Polis Akademisi'ni birincilikle bitirdi. 2007'de EGM müdür yardımcılığı, 2009'da EGM Personel Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Celal Uzunkaya'nın polislerin tayin ve terfi işlemlerine bakan kurulun başında yer alması FETÖ'yü rahatsız etti. Uzunkaya'nın ifadesiyle "FETÖ artık istediği kişiyi istediği yere atayamayacaktı."

FETÖ; dönemin İzmir Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Fatih Genç'i harekete geçirdi, imzasız ihbar mektuplarıyla Uzunkaya ve o dönemin EGM yardımcısı Mustafa Gülcü hakkında soruşturma başlattı. Uzunkaya ve Gülcü, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KUMPASÇI SAVCI HAPİSTE

FETÖ, Uzunkaya ve Gülcü'yü 4 yıl mesleklerinden uzaklaştırdı. İkisine de açılan davanın FETÖ kumpası olduğu belgelendi. Aldıkları hapis cezaları Yargıtay'ca bozuldu, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılama sonucu da beraat ettiler. Uzunkaya, "Bu kumpas tanımına uyan operasyon ile ülkeme ve teşkilatıma hizmet edebileceğim 4 yılımı çaldılar" dedi.

Uzunkaya'ya sahte ihbar mektuplarıyla dava açan Savcı Genç, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı ve meslekten ihraç edildi. FETÖ tarafından açılan İzmir Askeri Casusluk soruşturmasının savcılığını da yapan Genç, cezaevindeyken, Uzunkaya EGM müdürü oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 kişi hakkında hazırladığı çatı iddianamede Celal Uzunkaya ve Gülcü'nün yaşadığı mağduriyet açıkça yer aldı.

ERDOĞAN'IKORUYANMÜDÜRDÜ

Celal Uzunkaya 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki kez görüştüğünü belirtmiş ve kendisinin bulunduğu otele Özel Harekat Polisleri'ni gönderdiğini kaydetmişti.

'KUMPASÇILAR YARGILAMAYI BİLEREK UZATTI'

Yeni Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, FETÖ'nün kendisine kurduğu kumpası şöyle anlatmıştı: "İmzasız bir ihbar mektubu yazıp her yere yolladılar. FETÖ'nün o dönem başvurduğu en yaygın itibarsızlaştırma metodu buydu. Mektupta, benim 1980'li yıllarda İzmir'de çalışırken tanıdığım emniyetin kadrolu muhbiri olan İrfan Erbarıştıran'ın (öldü) birilerini dolandırdığı, benim de bu şahsı koruduğum iddia ediliyordu. İhbar mektubunu sadece İzmir Valiliği işleme koymuş. Sonradan öğrendik ki kumpası hazırlayanlar zaten İzmir ayağındaydı ve EGM'deki abileriyle kurgulamışlardı. 3.5 yıl yargılandık. 14 duruşmanın 11'inde mahkeme heyeti değişti. Yargılama süreci uzatıldı. Amaç kamuoyunda çok önemli bir dosyaymış havasını yaymak ve göreve dönüşümüzün önünü kapamaktı."

11 ESKİEMNİYETMÜDÜRÜNEHAPİS

FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekçesiyle 16 eski emniyet müdürünün yargılandığı davada 11 sanığa 7 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verildi. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada eski Samsun Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, eski Karabük Emniyet Müdürü Oktay Keskin, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Canlı, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Azmaz ile eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürü Adem Yalçınkaya'ya "silahlı terör örgütüne üyelikten" 10 yıl hapse mahkum edildi, Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yediparmak ile eski Emniyet Müdürü Fikret Zeybek de aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı. Sanıklar eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Oktay Özyardımcı, eski Emniyet Müdürü Necmettin Ulusal ile eski polis başmüfettişi Özer Zeyrek de 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

KENAN KIRAN