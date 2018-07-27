1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adnan Oktar ile FETÖ'cü Baransu'nun gizli buluşması

FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun tutuklanmadan bir hafta önce Adnan Oktar ile Kavacık'taki villasında buluştuğu ortaya çıktı
27 Temmuz 2018 07:20
Yazdır
Adnan Oktar ile FETÖ'cü Baransu'nun gizli buluşması

Tutuklanan Adnan Oktar'ın FETÖ/PDY bağlantısının detayları ortaya çıkmaya başladı. Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında ifade veren Ö.M. isimli bir müşteki, Oktar'ın FETÖ'cü gazeteci Mehmet Baransu ile Baransu tutuklanmadan 1 hafta önce Kavacık'taki villada gizlice görüştüklerini anlattı. Ö.M. ifadesinde şunları söyledi:

"2010 itibariyle Tuncay Opçin, Mehmet Baransu, Ali Bulaç ve ismini şu an hatırlamadığım birkaç kişi daha Adnan Hoca grubuyla yoğun şekilde bağlantıya geçmeye başladı. Bu görüşmeler Kavacık'ta Adnan Oktar'ın yayınlarını yaptığı villada gerçekleştirildi. Görüşmeler 17-25 Aralık 2013 olaylarından sonra da devam etti. Mehmet Baransu ile en son tutuklanmadan bir hafta önce görüştü.

Adnan Hoca yapılanmasındaki kardeşler grubuna üye olan Ferit Erdem R. ve bacılar grubunda imam olan kız kardeşi Didem R. üzerinden Hüseyin Avni Mutlu ile vali olduğu dönemde Erdem R.'nin ofisi olan Ortaköy Portakal yokuşundaki Rubbit firmasında defalarca görüşme yapıldı.

Oktar'ın 2010'dan önce Fetullah Gülen ile ilgili bir iki olumsuz konuşmasından sonra Üsküdar Cumhuriyet Savcısı bir tarihi eser kaçakçılığı davası başlattı. Adnan Oktar'ı bu dava üzerinden tehdit ederek 3 gün boyunca Fethullah Gülen'i öven yayınlar yapmasını emretti. Bu olaydan sonra siyasetçiler de dahil FETÖ'nün istemediği önemli kişiler hakkında karalama kampanyası başlattık." Öte yandan Adnan Oktar Suç Örgütü'nün FETÖ ile bir bağlantısı daha ortaya çıktı. Oktar'ın bazı öğrencilerinin, FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı olan ve kapatılan Fatih Üniversitesi Eski Rektörü Şerif Ali Tekalan ile çektirdikleri bazı fotoğraflar ortaya çıktı.

SEMA ALİM DALGIÇ EMİR SOMER

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 566 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ G. Afrika'dan da temizlenecek
27 Temmuz 2018 07:15		 Almanya'da PKK'nın haracı 3 kat arttmış
27 Temmuz 2018 06:20
Karabük'te 9'u tutuklu, 19 sanık hakim karşısına çıktı
26 Temmuz 2018 23:41		 Kardeşi Adnan Oktar'ı skandal sözlerle savundu
26 Temmuz 2018 22:42
Bursa'da 43 eski kamu görevlisine ceza yağdı
26 Temmuz 2018 22:01		 Malatya'daki darbe girişimi davasında karara itiraz
26 Temmuz 2018 20:22
Hakim'den '2 yıl boyunca nasıl yaşadın?' sorusu
26 Temmuz 2018 19:17		 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına devam edildi
26 Temmuz 2018 19:14
Kastamonu'da 12 FETÖ sanığı hakim karşısına çıktı
26 Temmuz 2018 19:05		 FETÖ kendi elemanlarını da fişlemiş
26 Temmuz 2018 18:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Eski usulle yapılan sözlü sınav işlemine iptal kararı
Bir hafta sonu: Yalova Erikli Yaylası
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik
258 bin erbaş, er ve yedek subay profesyonelleşecek
27 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
FETÖ mağduru o müdür artık Emniyet'in başında
İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Amasya'da trafik kazası: 1 ölü
Tatil dediğin böyle olur
Meteorolji'den bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
müsait bi yerde inmek 4
kedi seven erkek 7
bir cisim yaklaşıyor 1
enzo roco 2
suudi imama göre dünya dönmüyor 1
ıslak mendili poşetinin köşesi ile diş temizlemek 1
chp'li 129 milletvekilinin kurultaya karşı çıkması 3
100 5
Sherlock Holmes 4
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 2
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
YÖK Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Belediyesi 31 İşçi Alacak
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam