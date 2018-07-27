1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ firarisi astsubay noterde yakalandı

Eskişehir'de noterde işlem yaparken yakalanan ve görevden uzaklaştırıldığı belirtilen astsubay tutuklandı
27 Temmuz 2018 09:39
Yazdır
FETÖ firarisi astsubay noterde yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, firari zanlı noterde işlem yaparken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubay M.Y.S. noterde işlem yaparken ihbar üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,463 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bedelli askerlikte ne eğitimi verilecek?
27 Temmuz 2018 08:15		 'Şu anki askerlik kanunu bugünün taleplerini karşılamıyor'
27 Temmuz 2018 08:10
258 bin erbaş, er ve yedek subay profesyonelleşecek
27 Temmuz 2018 06:40		 FETÖ mağduru o müdür artık Emniyet'in başında
27 Temmuz 2018 06:10
'Kütüphane'de yaz programı' sona erdi
26 Temmuz 2018 21:05		 FETÖ davasının hakimi istinafa daire başkanı oldu
26 Temmuz 2018 18:22
Sağlık Bakanığı, geçici görevlendirmeyle personel alacak
26 Temmuz 2018 18:20		 Sağlık Bakanlığı, 4 il için, kurum içi nakil ilanına çıktı
26 Temmuz 2018 18:16
Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası değişti
26 Temmuz 2018 17:44		 Polis, İnsan Hakları Anıtı'nın önündeki bariyerleri kaldırdı
26 Temmuz 2018 17:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Eski usulle yapılan sözlü sınav işlemine iptal kararı
AK Parti'de büyük değişim bekleniyor
ABD'ye en iyi cevap Papazı yeniden tutuklamak
Bedelli askerlikte ne eğitimi verilecek?
258 bin erbaş, er ve yedek subay profesyonelleşecek
Damat adayı Birkan'ın ablası öldürüldü
Çocuk kaçıran adamı mahalleli linç etti, zanlı hayatını kaybetti
Ramazan Davulu hak ihlali mi? İşte AYM kararı
Girdiği termal havuzda hayatını kaybetti
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şevket senin daha çok kazanman gerek 1
iktidarı sevmem ama 1
tff 1.lig 3
bilinçaltı 1
ikinci bahar 1
Augenblick 1
Bibliyoman 1
plüton 1
genel iletilerdeki üyelerin adına sözlükte konu açılması 26
unutmak 3
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Yerli Uzman Personel Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
YÖK Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam