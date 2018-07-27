Komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

'FETHULLAH GÜLEN ÖLDÜ' DEDİ, MEZARININ YERİNİ AÇIKLADI! İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Fetullah Gülen'in öldüğünü iddia etti. Akşit, Gülen'in cenazesinin Yahudi mezarlığına gömüldüğünü öne sürdü. İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Fetullah Gülen ile ilgili şok bir iddiada bulundu. Akşit FETÖ lideri Fetullah Gülen'in öldüğünü, cesedinin ise Yahudi mezarlığına gömüldüğünü söyledi. Akşit, "Gizli şeyleri söyletiyorsun bana... FETO öldürüldü, sağ değil. Yaşamıyor şu anda Yahudi mezarlığında mezarı da... " dedi.