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Komiser yardımcısı FETÖ'den tutuklandı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TEM'in yaptığı operasyonda yakalanan Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir komiser yardımcısı 'silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser yardımcısı İ.T. FETÖ/PDY örgütüne üye olma suçundan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyet'teki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli İ.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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