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Balıkesir'de gözaltına alınan polis FETÖ'den tutuklandı
Bandırma ilçesinde gözaltına alınan polis memuru tutuklandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde daha önce şüpheli olarak ifadesi alınan ilçede görevli polis memuru E.Ş, gözaltına alındı.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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