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Balıkesir'de gözaltına alınan polis FETÖ'den tutuklandı

Bandırma ilçesinde gözaltına alınan polis memuru tutuklandı
27 Temmuz 2018 12:57
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Balıkesir'de gözaltına alınan polis FETÖ'den tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde daha önce şüpheli olarak ifadesi alınan ilçede görevli polis memuru E.Ş, gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Anadolu Ajansı
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