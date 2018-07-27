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Jandarma KOM şube müdürü, FETÖ'den tutuklandı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk tutuklandı
İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit hatları kullanan şüphelilere yönelik çalışması sürüyor.
Soruşturmada, ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ'nün sözde imamlarıyla görüştüğü belirlenen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk de Ankara'da gözaltına alındı.
Buradaki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Zerk, sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Murat Paksoy
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