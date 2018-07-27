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'Hudut kartalları' FETÖ şüphelilerini sınırda yakaladı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalandı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalandı.
"Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 5 kişiyi tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen A.B, F.B, H.D, H.D ve E.D, jandarmaya teslim edildi.
Soruşturma sürüyor.
Hakan Mehmet Şahin
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