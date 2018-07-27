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Moğolistan'daki FETÖ müdürü yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ'cü bir yöneticiyi daha yakaladı. Moğolistan'daki FETÖ okullarının Genel Müdürü Veysel Akçay, Ulanbatur'da MİT operasyonu ile yakalandı ve Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi
MİT FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine yönelik yeni bir operasyonu da 8 bin kilometre uzakta gerçekleştirdi. Moğolistan'ın Başkenti Ulanbatur'da FETÖ okullarının genel müdürlüğünü yapan Veysel Akçay, Moğolistan istihbaratının da desteğiyle gözaltına alındı.
ÖZEL UÇAK BEKLİYOR
FETÖ'cü müdürü Türkiye'ye getirmek üzere özel bir uçağın Ulanbatur'a gönderildiği öğrenildi. MİT görevlilerin yanlarında Akça ile birlikte yurtda gelmeleri bekleniyor.
Veli Toprak/ Sözcü
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