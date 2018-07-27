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Moğolistan'daki FETÖ müdürü yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ'cü bir yöneticiyi daha yakaladı. Moğolistan'daki FETÖ okullarının Genel Müdürü Veysel Akçay, Ulanbatur'da MİT operasyonu ile yakalandı ve Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi
27 Temmuz 2018 16:40
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Moğolistan'daki FETÖ müdürü yakalandı

MİT FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine yönelik yeni bir operasyonu da 8 bin kilometre uzakta gerçekleştirdi. Moğolistan'ın Başkenti Ulanbatur'da FETÖ okullarının genel müdürlüğünü yapan Veysel Akçay, Moğolistan istihbaratının da desteğiyle gözaltına alındı.

ÖZEL UÇAK BEKLİYOR

FETÖ'cü müdürü Türkiye'ye getirmek üzere özel bir uçağın Ulanbatur'a gönderildiği öğrenildi. MİT görevlilerin yanlarında Akça ile birlikte yurtda gelmeleri bekleniyor.


Öte yandan, Mogolistan'daki FETÖ yanlıları Veysel Akçay'ın gözaltına alınması üzerine eylem yapmaya başladı. FETÖ okullarında okuyan bir öğrenci grubunun havalimanı önünde müdürün serbest bırakılması için eylem yaptıkları öğrenildi.

Veli Toprak/ Sözcü
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