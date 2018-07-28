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Kritik yargılamanın hakimleri dağıtıldı

Hrant Dink cinayeti ve Selam Kumpası gibi FETÖ ile mücadelede en kritik yargılamaların yapıldığı mahkemenin üyeleri İstanbul Adliyesi'nden başka adliyelere gönderildi. Mahkemede bir tek başkan Ali İhsan Horasan yerinde kaldı
28 Temmuz 2018 07:50
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Kritik yargılamanın hakimleri dağıtıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar sonucu Hrant Dink cinayeti ile ilgili hazırlanan 3 ayrı iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Bu davaya ilişkin yargılama, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Ayrıca Selam Tevhid Kumpası'na ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 81 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu sanıklar bir süredir yine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu.

ABD'NİN FİRARİ FETÖ'CÜLERİ LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR!

Selam Tevhid Kumpası ve Hrant Dink cinayetine ilişkin yargılamanın yapıldığı mahkemede Ali İhsan Horasan Başkan olarak görev yapıyor. Mahkemenin üyeleri ise Mesut Düzgün, Arif Atanıan ve Sonat Güvenç'ti... Mahkemede, iş bölümü çerçevesinde Mesut Düzgün Hrant Dink dosyasından mesuldü. Arif Atanıan ve Sonat Güvenç ise Selam Tevhid dosyasına birlikte bakıyordu.

FETÖ'CÜLER SOSYAL MEDYADA ŞOK GEÇİRDİ

3 HAKİM DE BAŞKA GÖREVE ATANDI

HSK 2018 Yaz Kararnamesi'nde büyük bir sürprize imza attı. Başkan Ali İhsan Horasan hariç tüm üyelerin tayini çıkarıldı. Yaklaşık 2 senedir Selam Tevhid davasına bakan ve dosyayı ezbere bilen Arif Atanıan Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne atandı. Aynı dosyada görevli Sonat Güvenç ise Gaziosmanpaşa Hakimi yapıldı. Yaklaşık 1 yıldır Hrant Dink cinayeti davasına bakan ve dosyadan sorumlu olan Hakim Mesut Düzgün ise Doğubayazıt Hakimliği'ne tayin edildi.

Daha önce de Hrant Dink davasından sorumlu Hakim Ömer Karagöl, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na tayin edilmişti.

SEMA ALİM DALGIÇ

Sabah
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