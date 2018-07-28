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Kıbrıs'ta FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

FETÖ'den arandığı tespit edilen 45 kişi, Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı
28 Temmuz 2018 11:05
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Kıbrıs'ta FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı iddia edilen, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarilerinin de bulunduğu 45 kişi yakalandı.

KKTC'nin güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, emniyet görevlileri, ihbar üzerine Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı iddia edilen bir grubun bulunduğu Girne açıklarındaki yata operasyon düzenledi.

Operasyonda, Türkiye'de aranan bazı FETÖ zanlılarının da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

Grubun çoğunun asker kökenli olduğu öğrenildi. Polis, 9 kadın ve 17 çocuğun da aralarında yer aldığı grubu geniş güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesine sevk etti.

Girne Kaza Mahkemesi, yakalanan kişiler hakkında 3 günlük gözaltı kararı verdi
İhlas Haber Ajansı
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