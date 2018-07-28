FETÖ'cüleri MİT korkusu sardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Onlar kaçacak, biz kovalayacağız, neresi olursa olsun ve bunları paketleyerek buraya inşallah getireceğiz. Burada da hesaba çekeceğiz" cümleleriyle ifade ettiği FETÖ ile mücadelede MİT'in operasyonları süreci yepyeni bir boyuta taşıdı.

MİT, son dönemlerde üst üste gerçekleştirdiği yurt dışı operasyonlarında FETÖ'cü hainler kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve adalet karşısına çıkarılmıştı.

FETÖ elebaşı da korkusunu anlatmıştı

Elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yönelik konuşmasında herkesin dikkatli olması gerektiğini anlatarak, "Dikkat edin her yerde dolaşıyorlar" şeklinde konuşmuştu.

"Derdest etmiş götürmüşlerse onun için bir şey yapamazsınız" diyen elebaşı, "Ama yakalanmamışsanız, ayrılmışsanız şayet işlerini kolaylaştırma adına bir yerlerde ulu orta dolanmamanız lazım. Arabayı yanaştırıp kaçırırlar sizi. Her yerde dolaşıyorlar" demişti.

FETÖ'cü Uslu'dan panik tweeti

FETÖ'cü Emre Uslu'da son yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından hainlerin yakalanmamak için neler yapması gerektiğini paylaştıktan sonra FETÖ elebaşının mesajını iletti.