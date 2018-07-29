1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'cülere MİT'ten denizde operasyon

İzmir'den deniz yolu ile kaçmaya çalışan terör örgütü FETÖ'den aranan eski TRT müfettişi, hakim ve bilişim uzmanı ile birlikte 6 kişi MİT'in yaptığı operasyonla yakalandı
29 Temmuz 2018 06:10
Yazdır
FETÖ'cülere MİT'ten denizde operasyon

'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılanan eski hakim Muhammet İkbal Yardımcı'nın da aralarında olduğu, FETÖ üyesi bir grup Yunanistan'a kaçamadan yakayı ele verdi. Önceki gün 158 Sahil Güvenlik İhbar Hattı'nı arayan bir kadın, Karaburun ilçesinden tekne ile çıktıklarını, Karaburun açıklarında teknelerinin su alması nedeniyle denizde kaldıklarını, teknede 7 yetişkin ve 4 çocuğun olduğunu söyledi.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Bilgiler doğrultusunda MİT ile irtibata geçen Sahil Güvenlik ekipleri, MİT destekli 3 bot ile tekneye operasyon düzenledi. 7 yetişken ve 4 çocuk ele geçirilirken yapılan incelemede FETÖ'den kaydı ve aranması olan şüphelilerin olduğu belirlendi. Kimlik kontörlünde kaçmaya çalışan şüphelilerden SGK Müfettişi Arif Varhan'ın terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan suçunun olduğu, eski TRT Müfettişi Asiye Türkmen'in silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydının olduğu, Tapu Kadastro Uzman Yardımcısı Fatih Türkmen'in silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı olduğu, BTK Bilişim Uzmanı Cavidan Mercan'ın silahlı terör örgütüne üye olmaktan arama kaydının olduğu, İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcısı Aydan Mercan'ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydının olduğu, Hakim Muhammet İkbal Yardımcı'ının Çorum'da silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklanıp serbest kaldığı belirlendi.

BYLOCK KULLANICILARI

Ayrıca teknede bulunan yetişkin şahısların üzerinde 33 bin 215 euro, 15 bin 510 dolar ve 442 lira ele geçirildi. Hakkında hiçbir işlem yapılmayan Ayşen Varhan ile 4 çocuk İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin arasında 'ByLock' kullanıcısı olduğu ileri sürüldü. Öte yandan 6 şüpheli, Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

MUAMMER BAŞKAN

Star Gazetesi
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 197 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Darbecilerin askeri bölgeden tahliye edildiği iddiası
28 Temmuz 2018 23:47		 FETÖ'cüleri MİT korkusu sardı
28 Temmuz 2018 23:00
Karakola taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
28 Temmuz 2018 22:01		 Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
28 Temmuz 2018 19:31
TSK: Doğubayazıt'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
28 Temmuz 2018 16:58		 Teslim olan teröristler örgütünün iç yüzünü ortaya döktü
28 Temmuz 2018 16:23
Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı
28 Temmuz 2018 15:15		 Aranan PKK'lı terörist Gaziantep'te yakalandı
28 Temmuz 2018 14:44
FETÖ'nün 'para kasası' firarilerinin ABD'deki lüks yaşamları
28 Temmuz 2018 13:05		 FETÖ sanığı eski belediye başkanı adli kontrolle serbest
28 Temmuz 2018 11:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik lisans bölümünde okuyan öğrenciler için yapılan düzenlemeler
29 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Erdoğan: Yaptırımlarla geri adım attıramazsınız
Kurultay savaşında yarın son gün!
Adnan Oktar, yetimin tüm mirasının üstüne konmuş
Savaşlarda çile çeken dedelerden torunlara mektup var
Marmara bölgesinde yağış bekleniyor-Haritalı
Emekliye yüzde 4 olan ek ödeme yüzde 8'e çıkarılacak
Elektrik ve doğalgaz Ar-Ge atağına kalktı
FETÖ'cülere MİT'ten denizde operasyon
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fotoğraf 5
idal 2
en güzel an 5
huzur veren insan 6
Birbirine aşkım diyen kızlar 1
gece yolculuğu 2
flim seyrederken ağlamak 2
çocuk kaçırmaya çalışan adamı mahallenin döverek öldürmesi 6
ayrıldığı eş için övgü sözcükleri dizmek 5
kodlama 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı Geçici Personel Alım İlanı
6. Ana Jet Üssü Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
ÖSYM Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doçent Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam