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ABD'den Papaz hakkında yeni açıklama: Girişimler sürecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li papaz Andrew Craig Brunson hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, tarafların sorunun çözümü adına görüşmelerin devam etmesini taahhüt ettiğini duyurdu
29 Temmuz 2018 07:15
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ABD'den Papaz hakkında yeni açıklama: Girişimler sürecek

Sözcü Nauert, Pompeo ve Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Heather Nauert yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bakan Mike Pompeo, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla rahip Andrew Brunson konusunu görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlar, sorunun çözümü için görüşmelerin devam etmesini ve diğer ortak kaygıların ele alınmasını taahhüt etti."

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Brunson'ın tutukluluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

- Trump ve Pence'in açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence de Dışişleri Bakanlığında katıldığı bir programda, NATO üyesi Türkiye'ye aynı tehdidi yöneltmişti.

Pence, "Türkiye, papaz Andrew Brunson'ı derhal serbest bırakmaz ve Amerika'daki evine göndermezse, ABD bu masum inanç adamı serbest kalana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak." demişti.

- İddianameden

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine de yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.
Anadolu Ajansı
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